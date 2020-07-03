【港版國安法】香港國安人事揭盅　北京佈局四人藏深意

國務院7月3日決定，任命現任中聯辦主任駱惠寧為香港維護國家安全委員會國安事務顧問。同日，國務院還宣布任命鄭雁雄為中共中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長，任命李江舟、孫青野為副署長。

官媒《環球時報》3日刊文稱，多名香港問題專家分析認為，「以上人事安排顯示出，中共中央在落實對港新政中的主導作用未來將通過中聯辦工作進一步凸顯，而上述設計如運轉良好，未來或將創制出香港中聯辦主任兼任港府國安委顧問一職的『新慣例』。」

駱惠寧（左）身兼三職有深意。圖為2020年1月15日，在香港舉行的春節招待會上，駱惠寧和林鄭月娥祝酒。（AFP）

公開資料顯示，2020年年初剛上任香港中聯辦主任的駱惠寧，曾任青海省省長、青海省委書記、山西省委書記等職務，是香港回歸以來首位擁有省委書記履歷的中聯辦主任。根據香港國安法第十五條規定，特區國安委員會設立國家安全事務顧問一職，由中央人民政府指派。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，在這一人事安排下，駱惠寧將同時身兼三個職位：中聯辦主任、港澳辦副主任及國安委顧問，「這意味着顧問角色在香港特區國安委中直接代表中央立場的色彩更濃，更能發揮出其在國安事務中監督、指導及協助的作用，也將有力促進中央和特區在維護國家安全工作上的聯繫和協調。」

香港時政評論員鄧飛則認為，「顧問」在名義上可大可小，中聯辦主任「足夠高職級」，其兼任港府國安委事務顧問意味着這一職位的重要性有了清晰的定位。

中聯辦主任兼任特區國安委顧問的安排也顯示出涉港職務任免的連續性。南開大學台港澳研究中心執行主任李曉兵表示，「這一安排可避免香港再多出一位代表中央的官員，造成權力的分散化，中聯辦主任直接兼任更符合特區現實。」他同時表示，「中聯辦主任更了解中央基本政治判斷，也熟悉本地事務，能同時兼顧中央和特區，兼顧治理與對外開展工作要求，從業務角度來說，也是恰當人選。」

「如果該設計可在實踐中顯現出良好效果，未來或將在香港創制出『中聯辦主任兼任國安委事務顧問』的新慣例」。李曉兵表示，這將有利於香港實現「憲制重塑」的目標，鞏固行政主導的憲制架構不被其他政治力量所干擾。

「這一安排還更多折射出中央治理香港模式的調整。」據劉兆佳透露，在2019年10月的四中全會上，中共中央已下定決心出手處理香港的深層次政治問題，壓縮內外敵對勢力活動空間。「中聯辦主任兼任特區國安委顧問一職，意味着在落實上述對港新政策時，中央的主導角色會進一步通過中聯辦的工作凸顯」，他表示，中聯辦在特區的實際影響力或將提升。

國務院在3日公布的任免信息中還包括：任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長；任命李江舟、孫青野為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。

鄭雁雄曾擔任汕尾市委書記，當年以「鐵腕」政策處理汕尾烏坎村事件，最為人熱議。（網上圖片）

根據公開資料，鄭雁雄是廣東汕頭市人，在被任命為駐港國安公署署長之前曾歷任汕尾市委書記、廣東省委常委、省委秘書長職。在任汕尾市委書記期間，鄭雁雄曾處理過「烏坎事件」。

被任命為香港國安公署副署長的李江舟，此前擔任中國公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。有公開資料顯示，他在赴任香港前曾擔任公安部港澳台辦公室主任。目前尚未有孫青野的公開信息，外界猜測他可能來自國家安全機關。

李江舟出任國安公署副署長。（網上圖片）

對於駐港國安公署的人事安排，劉兆佳認為，來自廣東的幹部更熟悉香港情況，這一安排同時意味着未來在維護國家安全的工作上，粵港澳合作將成為重中之重。他表示，從國安委顧問和駐港國安公署的人事安排中也可以看出，兩個機構之間的關係將是：相互支持、密切溝通聯繫，必要時將採取聯合行動，且特區國安委在公署對某些案件行使管轄權時會予以協助。

另據香港中國學術研究院研究部主任呂祥表示，在過去一二十年中，粵港執法合作一直比較密切，警務聯動已有多年曆史，並建立一定機制，且富有成效。「鄭雁雄處理過大規模群體性事件，同時懂粵語，對粵港的聯繫、統戰、宣傳各方面均有較豐富經驗，我認為這是中央任命他為駐港國安公署負責人的一個重要考慮。」

田飛龍分析認為，駐港國安公署「一正兩副」，兩位業務部門出身的副署長分別處理情報及其他專業性工作，這樣的分工顯示出公署既政治上過硬，社會公共關係和業務能力條件也滿足要求，更均衡合理。

劉兆佳表示，中央在國安法生效後第三天即作出人事任命透露出三方面信息：一反映出中央落實去年十月四中全會決定的決心；二說明中央對解決香港國安問題已早有周詳部署，並非臨時起意；三表示中央希望國安法能儘快落實，以儘早顯示出震懾作用。