【中印衝突】莫迪突訪邊境　中國專家分析指有三大意圖

中印邊境局勢仍然緊張，解放軍77集團進行實彈火力打擊訓練，印軍持續增兵。在此之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）突然現身中印對峙前線拉達克（Ladakh）地區，引發廣泛關注。對此中國外交部發言人趙立堅7月3日回應稱，「當前，中印雙方正通過軍事和外交渠道就緩和當前事態進行對話溝通。在此情況下，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。」

綜合媒體7月3日報道，儘管中印雙方在6月30日的第三輪軍長級會談中達成共識，分批次組織一線部隊「脱離接觸」，切實採取有力措施，促進邊境地區局勢降温。但顯然中印邊境衝突造成的影響並未消除，整體局勢已然緊張。中國軍媒《解放軍報》視頻顯示，解放軍77集團軍某炮兵旅在西北大漠進行遠程火力打擊訓練，發射實彈。

+ 5 + 4 + 3

另據印度媒體News18網站7月1日報道稱，政府消息人士表示，在班公錯湖（Pangong Tso）沿岸的對峙方面幾乎沒有取得進展。班公錯湖是雙方軍事集結最多的地點。

在此之際，印度總理莫迪現身中印對峙前線拉達克（Ladakh）地區，引發廣泛關注。莫迪7月3日抵達了拉達克列城（Leh），陪同莫迪的還有印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）。莫迪還造訪了尼木（Nimu）一個軍事基地，並對第14集團講話稱，「印度的敵人見識了你們的火與怒（fire and fury）」。據悉，第14集團軍也被稱為「火與怒集團軍」。

莫迪還說，弱者永遠不能倡導和平，勇敢是和平的先決條件。無論是在世界大戰中還是和平時期，只要有需要，世界都看到印度的勇士們的勝利，看到他們為和平所作的努力。

這是6月15日晚中印兩軍在邊境地區發生肢體衝突造成人員傷亡之後，印度內閣安全委員會成員首次訪問該地區。

對此，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰7月3日表示，莫迪訪問邊境地區首先顯示出其在涉及國家安全問題上一貫的「強人」形象，意在緩解外界的批評指責之聲，同時部分轉移國內對政府抗疫不力、經濟低迷不滿的視線。

他對中國官媒《環球時報》表示，其次，莫迪此行慰問前線將領和士兵，鼓舞軍心，同時也能直接了解一線部署和準備情況，聽取一線指揮官對當前局勢的建議和看法，為下一步做準備。

他進一步稱，此舉還顯示，莫迪向中方和國際社會表明，雖然印方願意通過雙邊機制、外交對話緩解邊境局勢，但他在致力於維護國家主權和領土方面的決心是堅定的。

印度媒體也稱，莫迪對拉達克的訪問具有重要意義。新德里智庫政策研究中心戰略研究教授切拉尼（Brahma Chellaney）在推特（Twitter）上說：「莫迪訪問拉達克前線做得很好。此次訪問表明了印度擊退中國入侵的決心。」

切拉尼還強調，莫迪此舉彌補了之前的錯誤。他指出，莫迪6月19日發表了不利的講話，同時在6月15日致命衝突爆發前數週對邊境局勢輕描淡。

印度防長辛格（Rajnath Singh）7月3日也在推特上說，莫迪此次訪問無疑提振了軍隊的士氣。