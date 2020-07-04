港版國安法｜人民日報：美國制裁香港　中國必將予以堅決有力反制

美國國會參眾兩院日前分別通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人員或組織。 官媒《人民日報》在周六（4日）再發表評論文章批評，指美國的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，「無論外部勢力如何施壓，都動搖不了中方維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志」。 文章並稱，奉勸美國認清形勢，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則中國必將予以堅決有力反制，一切後果完全由美方承擔。

文章稱「港版國安法」得到包括香港同胞在內的全體中國人民的擁護和支持。（中新社）

文章指，維護國家安全歷來是中央事權，香港是中國的特別行政區，中國全國人大常委會依照《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》和全國人大有關決定，制定《香港特別行政區維護國家安全法》完全是中國內政，任何外國無權干預。「港版國安法」針對極少數嚴重危害國家安全的行為，將更好地保障香港居民享有的合法權益，不會限制香港依法享有的人權和自由，不僅不會損害「一國兩制」，而且有利於推動「一國兩制」行穩致遠。美國試圖阻撓中國堵塞香港國家安全漏洞，在其企圖徹底失敗後又揚言制裁，「這是對中國內政的赤裸裸干預，是對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，充分暴露出美方徹頭徹尾的雙重標準和強盜邏輯」。

文章又提到，「港版國安法」得到包括香港同胞在內的全體中國人民的擁護和支持，亦有充分聽取香港社會各界的意見，同時更有超過150萬市民簽名反對外部勢力干預香港事務和中國內政，「充分反映了廣大民眾的共同心聲。美方應該多看看這樣的事實，多聽聽這樣的呼聲」。

文章指，有超過150萬市民簽名反對外部勢力干預香港事務和中國內政。（中新社）

文章續稱，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，在國際經濟格局中有著重要的一席之地，其獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家單方面給予的，更不會因個別國家采取單方面行動而動搖，「美方揚言對中方進行所謂制裁，恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子，這恰恰說明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性」。香港對美國具有重要的經濟價值，美方的制裁舉動必然影響金融機構正常運作及眾多客戶的利益，當然也包括與香港相關的美國企業與民眾。

文章最後強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，在香港維護國家安全理所應當。中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

（人民日報）