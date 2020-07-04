港版國安法｜官媒：國安法非針對反對派陣營　但觸碰紅線必受罰

「港版國安法」於6月30日通過並實施。關於追溯力問題，該法律規定，只適用於該法「施行以後的行為」。 官媒《人民日報》發表評論稱，明確國安法不溯及既往，不僅僅是一份鄭重的「安民告示」，也是貫徹法治基本原則的體現；國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而非整個反對派陣營，但與此同時，危害國家安全的犯罪行為也不會一筆勾銷。

「港版國安法」第三十九條的明確規定「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」，引發關注。換言之，就是法不溯及既往。

《人民日報》評論說，去年6月「修例風波」發生以來，香港一些市民，尤其是一批青少年被反對勢力誤導裹挾，犯下錯誤甚至罪行，然而，香港國安法並不是秋後算帳，也不會以現在的罪名去定過去的罪行，以現在的量刑去處罰過去的罪行，反而，法不溯及既往，實際上給他們創造了一個洗心革面、重歸社會的機會與空間。

6月30日下午。有市民來到銅鑼灣街頭舉行支持港區國安法唱國歌活動。（中新社）

評論又說，自香港回歸以來，一些反對派政客，在一些問題上確實有出格的言論，甚至是嚴重違法的行徑，但法無明文規定不為罪；明確法不溯及既往，意味著「向前看」，而非「向後看」，也是「罪刑法定」具體體現。

評論指，明確法不溯及既往，這也從一個側面彰顯著鮮明態度：中央制定香港國安法，絕對不是把香港的反對派陣營或者泛民主派陣營作為一個「假想敵」，制定這部法律，針對的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，而非整個反對派陣營，無論持何種政見，只要不觸碰底線，不危害國家安全，都可以依法享有基本法賦予的權利和自由。

評論又強調，法不溯及既往，並不意味著，在香港國安法公佈之前，已經發生的危害國家安全的犯罪行為，就可以一筆勾銷、不承擔任何法律責任。評論指，相反，任何人觸犯法律，都要受到法律制裁，沒有任何人享有法外特權。

評論最後說，香港國安法第三十九條的明確規定，既是「安民告示」——法不溯及既往；也是「約法三章」——觸碰紅線必受懲罰。