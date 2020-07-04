中聯部原副部長：要做好中美鬥爭全面升級、人民幣與美元脫鉤準備

時間進入2020年以來，國際形勢發生巨大變化，中國應採取何種政策應對，亦產生許多討論。近期，中共中央對外聯絡部原副部長周力在中國社科院主管雜誌《中國社會科學報》發表了題為《積極主動應對外部環境變化》的文章。 文章說，中國要做好六方面準備，包括：做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備；要做好全球性糧食危機爆發的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準備。

文章指，當前，世界正經歷前所未有的困難，該文引述習近平講話稱，「要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」，並指，要特別重視當今世界已經發生和今後可能發生的各種變化，思考如何進行事先的積極預防和應對，拿出對策，做好預案。

本文刊於6月22日《中國社會科學報》，原標題為《積極主動應對外部環境變化》。報紙刊登為刪減版，全文後刊登於《人大重阳》。

文章認為，中國應至少要做好以下6大方面的準備。

一、要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備。文章說，疫情發生以來，美國繼續強化對中國打壓力度，相信未來還會有更多動作陸續出台；中國須有「脫鉤」最終難以避免的清醒認識，中國對美國執政當局繼續對中國實施全方位多領域遞進性的打壓，不可低估，不能畏懼，當前尤要防範美對華追責索賠的風險。

二、要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備。文章說，今年全球經濟受到嚴重衝擊，對中國穩增長、穩就業形成巨大的壓力；中國應主動適應全球產業鏈、供應鏈的調整，要盡一切努力加快國內發展佈局，下決心建設以中國為中心的區域產業鏈，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙回圈相互促進的新發展格局。

中共中央對外聯絡部原副部長周力。（網絡圖片）

三、要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備。文章說，目前境外疫情擴散蔓延勢頭並未得到有效遏制，國內個別地區出現疫情反復，疫苗研製還在路上，因此，中國必須堅持外防輸入、內防反彈，其次，要切實總結經驗和教訓，下力氣著手理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力。

四、要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備。文章說，美國憑藉美元在金融領域的國際壟斷地位，對中國下一步發展的威脅將會越來越嚴重，一方面在美聯儲量化寬鬆讓美元資產價值縮水，另一方面美國控制著國際支付清算的主要通道，使中國和俄羅斯、伊朗等交易變得十分困難，因此必須加快人民幣國際化的步伐，加快推動更大範圍和更大規模的人民幣跨境支付、人民幣清算安排，同更多國家建立本幣結算機制，並創造條件，盡最大可能，將之運用於全球產業鏈和供應鏈的運轉上。

由於新冠肺炎、蝗災等因素影響，今年全球糧食減產已成定局。今年6月，印度安拉阿巴德漫天飛舞的蝗蟲。（Getty）

五、要做好全球性糧食危機爆發的準備。文章稱，國際糧食市場因新冠疫情大流行、東非和中東蝗災、美國旱災等因素，主要產糧國面臨大面積歉收的窘境，而疫情又使糧食市場的供需兩端和流通領域受到多重衝擊，中國必須加大對糧食生產的政策支持和補貼力度，完善糧食儲備調控體系和應急管理機制，大力推動農業國際合作，促進全球農業與糧食供應鏈有效運轉，共同維護國際貿易和市場秩序。

六、要做好國際反恐勢力回潮的準備。文章指，疫情之下，國際反恐合作進程受到一定干擾，但國際恐怖極端勢力更積極地轉戰網路，繼續大肆宣揚伊斯蘭極端宗教理念和大量反華言論，煽動反華仇華情緒，鼓動並策劃恐襲活動甚至發動生化襲擊。文章稱，「伊斯蘭國」、基地組織、「東伊運」、「伊紮布特」、「索馬里青年黨」等等恐怖勢力都在加大活動力度。中國要繼續堅定不移地加強國際反恐合作，切實加強對中國機構、項目和人員的安全防範。