林丹退役｜羽毛球一哥結束20年國家隊生涯　網民：一個時代結束

兩屆奧運會羽毛球男單金牌獲得者、五屆世錦賽男單冠軍，中國羽毛球「一哥」林丹今日（7月4日）在微博上宣布退役，結束20年的國家隊生涯。 據中國羽毛球協會官方消息，林丹確實已經在日前提交了正式的退役報告，考慮到林丹的個人意願與他目前的實際狀況，中國羽毛球隊同意了林丹的退役申請。 「超級丹」退役消息一出，相關話題隨即登上新浪微博熱搜榜，許多內地網民留言表達祝福和不捨，也有人感歎這是「一個時代的結束」。

林丹在微博發表退役聲明。（新浪微博）

林丹：體能和傷痛不允許自己和隊友並肩作戰

林丹在微博上寫道：「2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。」他指自己已經37歲，「體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。」

林丹稱，之後的日子他希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。他又對多方表示感謝，「感恩國家成就了我，感恩教練栽培了我，感恩家人陪伴著我，感恩球迷們支持著我，還要感謝優秀的『對手』們激勵我。」

林丹於2004年全英賽擊敗丹麥選手蓋德奪冠後，被對方稱為「Super Dan」，從此「超級丹」便在廣大球迷間流傳。圖為今年3月11日，林丹參加英國伯明翰2020全英羽毛球公開賽男單比賽。（新華社）

談及林丹退役，中國羽協主席張軍表示，多年來，林丹在訓練和比賽中的表現以及他所取得的成績，足以證明他是一位優秀的運動員，感謝林丹為中國羽毛球隊做出的貢獻。

中國羽協副主席、國家羽毛球隊單打主教練夏煊澤對於林丹在此時選擇退役表示理解。作為與林丹朝夕相處了漫長歲月的教練，在他看來，林丹對待訓練一絲不苟的認真態度以及他所取得的絕佳戰績，都是年輕運動員追趕的目標。

公開資料顯示，在林丹長達20年的國家隊生涯中，他曾兩奪奧運會男單冠軍、五次問鼎世界羽毛球錦標賽男單冠軍。作為主力隊員，林丹為中國隊奪得過6次湯姆斯杯冠軍、5次蘇迪曼杯混合團體賽冠軍，其所擁有的20個世界冠軍頭銜迄今無人企及。

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內地網民熱議「林丹退役」的消息：

一個時代的結束。 運動場上又少了一位傳奇。 就體育成績來說，為國家爭的榮譽，不會忘記。 再見超級丹，我永遠的青春。 辛苦了，超級丹。競技體育對身體要求太高。好好休息吧。 永遠記得你的輝煌和李宗偉的對決。

不過，也有網民趁機舊事重提，不少人在留言中都提及林丹的「出軌門」，指林丹的體育成績和人品是「一個天上，一個地下」。

2016年11月，微博《名偵探趙五兒》爆料稱，林丹在妻子謝杏芳懷孕期疑似搭上內地模特兒趙雅淇，更被偷拍到疑似兩人身影的男女在街上手拖手，以及在酒店房間內親熱，惹來網民聲討。在事件曝光後，林丹在微博發文道歉稱，「：做為一個男人我不為自己做更多的辯解，但是我的行為傷害了我的家人，在這裡我向我的家人道歉對不起。」

林丹出軌被偷拍事件曾引起全民關注。（微博）

李宗偉祝福林丹：為你驕傲

林丹與馬來西亞羽毛球名將李宗偉的對決一直被視為經典。在林丹宣布退役後，李宗偉於微博分享了小虎隊歌曲MV《再見》祝福林丹，並配文稱：「我最偉大的對手@林丹 ，三缺一很久了，為你驕傲。」去年6月李宗偉召開發布會宣布退役，林丹曾在微博上寫道：「獨自上場沒人陪我了。」