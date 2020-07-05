港版國安法｜張曉明批美國制裁言論　內媒斥《華郵》錯譯添油加醋

繼華為CEO任正非的「殺出一條血路」被《華爾街日報》譯成「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」（向前衝，邊衝邊殺，讓鮮血染紅我們的道路），火藥味大增引發西方輿論反彈後，再有美媒涉華新聞報道被指翻譯過度。 《華盛頓郵報》日前將國務院港澳辦副主任張曉明7月1日的講話「中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了」翻譯成「The era when the Chinese cared what others thought and looked up to others is in the past, never to return.」（中國人在乎別人想法、欽慕他人的時代已經過去，永不復返），遭內媒《觀察者網》批評為錯譯、添油加醋，欲在港區國安法問題上抹黑中方無視規則、傲慢。

港區國安法引發美國制裁。（中新社）

張曉明當日批評美國針對香港的制裁是強盜邏輯，警告不要干涉中國內政，表示「當然我們也不是嚇大的。中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了。」

《華盛頓郵報》兩名記者（包括一名華裔）將「當然我們也不是嚇大的」翻譯為「Of course we're not afraid.」（我們當然不害怕），但「看別人臉色」翻譯為「cared what others thought」（在乎別人想法），「仰人鼻息」翻譯為「looked up to others」（欽慕他人），則遭到內媒和內地網民批評「添油加醋」。

內媒《觀察者網》報道稱，這樣的翻譯添油加醋、生硬與以偏概全，是「誇張的曲譯」，被西方一些政客信以為真。如歐洲議會對華關係小組組長、德國綠黨政客比蒂科費爾（Reinhard Butikofer）就在社交平台上批評張曉明這一表態「愚蠢」，「不在乎他人想法會令你失敗」。有網民提醒他，翻譯問題導致理解偏差，「看人臉色」字面意思是「不斷關注對方面部表情，盡最大努力取悅他人」，而「仰人鼻息」等用語有中國近代史背景意涵，西方人不應該指摘該用法。

撰寫該篇報道的《華盛頓郵報》記者竇伊文（左）與Shibani Mahtani（右）。（觀察者網）

值得一提是，《華郵》這篇報道作者分別是負責中國商業與經濟內容的美國華裔記者竇伊文（Eva Dou），以及報道東南亞新聞的新加坡記者、自稱「熱愛熊貓」的Shibani Mahtani。曾在《華爾街日報》報道中國7年、能講普通話的竇伊文，7月2日在Twitter一言不發地轉發了公共廣播公司（PBS）記者斯奇夫林（Nick Schifrin）一篇談及該錯誤譯文的帖文，該帖文引用這句錯誤譯文，稱這段話「具有揭示意義」。

有網民形容，兩名記者的翻譯「完全是一場災難」，認為她們是「故意如此翻譯並誤導讀者」、傳播虛假資訊（disinformation）。「這些記者就是想要對外國讀者構建關於中國與中國人民的一套特定的敘事及形象。」

（綜合報道）