港版國安法｜張曉明批美國制裁言論　內媒斥《華郵》錯譯添油加醋

繼華為CEO任正非的「殺出一條血路」被《華爾街日報》譯成「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」(向前衝,邊衝邊殺,讓鮮血染紅我們的道路),火藥味大增引發西方輿論反彈後,再有美媒涉華新聞報道被指翻譯過度。

《華盛頓郵報》日前將國務院港澳辦副主任張曉明7月1日的講話「中國人看別人臉色,仰人鼻息的時代已經一去不復返了」翻譯成「The era when the Chinese cared what others thought and looked up to others is in the past, never to return.」(中國人在乎別人想法、欽慕他人的時代已經過去,永不復返),遭內媒《觀察者網》批評為錯譯、添油加醋,欲在港區國安法問題上抹黑中方無視規則、傲慢。