河北廊坊59歲副局長深夜與人妻偷情　遭女方丈夫捉姦墮樓身亡

近日內地網傳河北省廊坊市發生一宗墮樓死亡事件，死者為該市文化廣電和旅遊局副局長孫豐年。據內媒東方網7月5日（周日）報道，從多方渠道確認後獲悉網傳消息屬實。

河北省廊坊市文化廣電和旅遊局副局長孫豐年於7月1日跳樓身亡。（網絡圖片）

東方網報道指，在7月1日深夜12點左右，一名男子於廊坊市廣陽區匯景軒小區一棟住宅大廈墮樓死亡。經核實，該男子為59歲的廊坊市文廣旅局副局長孫某某（即孫豐年）。6月30日晚上，孫豐年與一名34歲范姓女子同在該大廈8樓一個單位內，被范女丈夫趙某某發現後敲門時，孫豐年從8樓的單位房間跳至3樓平台，其後經醫院搶救無效死亡。報道又指范女是一名培訓教育機構員工。

此外，據微博網民「劉虎四十」上傳一份文件照片，顯示是廊坊市公安局指揮中心上報給河北省廳、市委、市政府、市委政法委的《要事專報》，其中的內容就是有關孫豐年墮樓身亡事件。

微博網民「劉虎四十」上傳一份文件照片，顯示是廊坊市公安局指揮中心上報孫豐年墮樓身亡事件。 （「劉虎四十」微博）

公開報道顯示，孫豐年長期在廊坊市文旅系統任職，至遲於2009年8月出任市旅遊局副局長。2016年9月，廊坊市旅遊局更名為市旅遊發展委員會，孫豐年轉任該委副主任。2018年12月，廊坊市文化廣電和旅遊局成立，孫某某出任該局副局長。

孫豐年最近一次公開露面是今年6月5日世界環境日。《廊坊市文化廣電和旅遊局組織開展「世界環境日」主題宣傳活動》顯示：6月5日上午，市文廣旅局組織開展「六五環境日」宣傳活動，市文廣旅局副局長孫豐年率10餘名機關幹部職工參加活動。

（東方網）