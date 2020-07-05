【有片】解放軍三海域大練兵　劍指美國南海雙航母軍演

據央視4日（上周六）披露，解放軍三大戰區海軍於南海、東海、黃海紛紛展開實戰化演練。分析指，中方舉動主要應是針對美國4日派出兩艘航空母艦於南海進行近年在當地的最大規模演習。

央視發布解放軍海軍於南海、東海、黃海展開實戰化演練的情況（點圖放大）：

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據「央視軍事」刊文披露，在南海某海域，南部戰區海軍052D型導彈驅逐艦呼和浩特艦遇到雷達被干擾的特情，主砲系統迅速轉換目標跟蹤方式鎖定「敵艦」，成功「擊毀」。

在黃海某海域，北部戰區海軍某驅逐艦支隊054A型導彈護衛艦日照艦進行打擊海上不明目標實彈演習，聲納發現不明航行噪音，日照艦迅速調整航向組織火箭深彈進行攔截。

在東海某海域，東部戰區海軍航空兵某艦載機團與052D型導彈驅逐艦廈門艦聯合開展臨檢拿捕訓練，直升機兩次出動配合對「可疑船隻」進行臨檢拿捕，為特戰隊員提供空中警戒和火力支援。

內地軍事專家杜文龍評價稱，解放軍新型國產主力艦艇在訓練和演習過程中表現出非常強的作戰能力。新型護衛艦可在特殊條件下，用電子干擾和其他「軟方式」，對各種來襲導彈干擾和攔截，與火力摧毀相配合達到「軟硬兼施」，足以讓作戰艦艇產生強大的「金鐘罩和鐵布衫」效應。

此外，央視4日又披露，近日某型導彈海上試驗任務拉開序幕，海軍某試驗訓練區對此次試驗全程跟蹤測控，多項自主研發系統接受了檢驗。文中又透露，試驗在渤海海域進行。

中美罕見同時於南海舉行軍演

據早前美媒報道，美國航母列根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Nimitz）4日起於南海進行海軍近年最大規模的軍演，兩艘航母將連同另外四艘戰艦進行全天候飛行，測試打擊能力。這次聯合行動將會是自2014年以來美國首次出動兩艘航空母艦於南海進行訓練。由於解放軍1日起於南海進行為期五日的軍演，中美同時於同一地方舉行軍演實屬罕見。

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」指，美國近期已經多次派遣軍艦進入南海炫耀武力。5月28日，美海軍「馬斯廷」號驅逐艦闖入南海西沙。南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，解放軍南部戰區海空兵力全程對美艦進行監視查證、警告驅離。

美國海軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦於5月28日闖入南海西沙。（美國海軍官網）

因為美國方面疫情防控不力，尼米茲號、列根號航母上早前均出現多名官兵確診新冠肺炎。據《環球時報》引述軍事專家李杰分析稱，這些美軍航母前段時間紛紛出現新冠肺炎病例，它們的戰鬥力是否已經完全恢復其實值得懷疑。對於美軍航母重新回到亞太海域，中國不必過分緊張，可以通過加強戰備練兵、相應地舉辦演習等手段告誡美方，「我們有能力、有決心捍衛我們的領空、領海」。

（綜合報道）