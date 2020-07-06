美軍B-52H轟炸機重返關島　《環時》引專家：刻意向中國展示武力

美國航母列根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Nimitz）4日起於南海進行海軍近年最大規模的軍演，兩艘航母將連同另外四艘戰艦進行全天候飛行，測試打擊能力。與此同時，解放軍三大戰區海軍亦於南海、東海、黃海紛紛展開實戰化演練。 美國太平洋空軍網站5日發布的消息顯示，一架B-52H轟炸機在抵達關島之前參加美國在南海的演習行動。官媒《環球時報》引述專家指，美國「雙航母」演習和B-52H重返關島，並不是一種巧合，而是刻意向中國展示武力。

中國航空專家、期刊《航空知識》主編王亞男對《環球時報》表示，B-52H重新部署和美軍宣佈在南海演習行動不是巧合，是一種暗合，一方面展示美軍在關島的遠程打擊力量，同時也彰顯航母戰鬥群在海上作戰力量的強大。

他認為美軍意圖很明顯，是彰顯存在，展示武力，其在南海進行大規模演習，將力量指標更明顯地展示給中國。

央視發布解放軍海軍於南海、東海、黃海展開實戰化演練的情況（點圖放大）：

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據知，B-52H戰略轟炸機是在近三個月之後在關島的再次部署。今年4月17日，美軍將部署在關島空軍基地的5架B-52H轟炸機撤出，是B-52轟炸機自2004年以來首次完全撤出關島基地。王亞男分析道，B-52H重返關島更多體現美軍「動態武力運用」的作戰概念，其目的是使重大軍事部署變得不易預測，以便讓潛在對手緊張不安。

他認為，可以預測到重返關島的B-52H戰略轟炸機將會在南海、東海附近海域實施巡航行動，「展示肌肉」。

B-52H轟炸機。（視覺中國）

王亞男表示，美軍轟炸機部隊在關島依舊會持續存在。雖然B-52已經「老邁陳舊」，但配備在空中可以發射遠程精確制導武器，其目標可以囊括以關島為中心的附近海域甚至更遠距離的水面艦艇目標，對於美國海上對手可以構成比較大的威脅。尤其配合美軍海上航母戰鬥群，能構成比較強大的海上作戰能力。美軍現在將關島基地視為在整個西太海域擁有海權優勢的基地。

資料顯示，B-52H轟炸機和洲際導彈、戰略核潛艇一起，被視為美國的三大核載具，最多可掛載31噸炸藥飛行超過6400公里，可單獨執行任務。B-52是美軍轟炸機部隊的骨幹機型，已經有60多年的歷史，美軍預計將使用B-52轟炸機至2050年。

（環球時報）