內地上半年自然災害致271人死亡失蹤　受災人次較去年增逾四成

據應急管理部7月6日（周一）表示，全國上半年各種自然災害共造成4960.9萬人次受災，271人死亡失蹤；與去年同期相比，受災人次上升41.5%。

重慶暴雨來襲致洪災嚴重（按圖放大）：

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應急管理部指，在上半年，全國自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，森林火災、地震、乾旱、低溫冷凍和雪災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成4960.9萬人次受災，271人死亡失蹤，91.3萬人次緊急轉移安置；1.9萬間房屋倒塌，78.5萬間房屋不同程度損壞；農作物受災面積逾6百萬公頃；直接經濟損失812.4億元（人民幣，下同）。

與去年同期相比，受災人次上升41.5%，因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量分別下降26.2%、53.7%，直接經濟損失上升15.3%。與近5年同期均值相比，受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降18.6%、32.4%、75.6%和16.9%。

全國平均降雨量較常年同期多7%

在上半年，全國平均降雨量（275.9毫米）較常年同期偏多7%，華南前汛期（3月25日）和江南梅雨期（6月1日）較常年偏早12天和7天，共出現14次區域性暴雨過程；主要江河來水總體偏多，19個省（區、市）309條河流發生超警洪水，其中45條河流發生超保洪水，12條河流發生超歷史洪水。據統計，上半年洪澇災害造成26個省（區、市）1770.7萬人次受災，119人死亡失蹤，84.8萬人次緊急轉移安置，1.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失393.1億元。

南方地區暴雨成災（按圖放大）：

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上半年，全國共出現28次區域性短時強降雨、雷暴大風和冰雹等強對流天氣過程，與近5年同期均值持平，較去年同期偏多4次。據統計，上半年風雹災害造成29個省（區、市）1129個縣（區）1090.3萬人次受災，65人死亡失蹤（其中雷擊致死30人），緊急轉移安置3.6萬人次，43.7萬間房屋損壞，農作物受災面積近160萬公頃，直接經濟損失187.9億元。

雲南昭通市巧家縣在5月18日晚上發生黎克特制5.0級地震（按圖放大）：

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地震未造成重大人員傷亡

此外，上半年，內地共發生5.0級以上地震17次（其中5.0－5.9級地震15次，6.0－6.9級地震2次），較歷史同期偏高，主要發生在新疆、西藏和川滇偏遠地區，未造成重大人員傷亡和財產損失。

（應急管理部）