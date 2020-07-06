調查：內地人日平均休閒時間2.42小時　最忙城市北上廣深三甲不入

央視財經頻道近日發布《中國經濟生活大調查（2019—2020）》。當中顯示，內地人的生活較往年更忙，每日平均休閒時間僅2.42小時。最忙碌的城市方面，「北上廣深」四大城市三甲不入，前三名依序為石家莊、鄭州、西安。

「北上廣深」四大城市中，僅廣州名列最忙碌城市的前十名。圖為廣州流花湖公園。（中新社）

央視財經報導，調查結果發現，在2019年，受訪者平均每天的休閑時間是2.42小時，比2018年的2.84小時少25分鐘。

受訪者中，每天休閒時間在1至3小時的人最多，佔約四成。緊隨其後的是每天有3至5小時休閒時間的人，佔25%，也有約23%的受訪者每天的休閒時間少於一小時。這其中以浙江、山東、內蒙古的男人最忙；最忙的女人前三名，則是在青海、西藏、山東。

以城市來看，最忙碌的前十名為：石家莊、鄭州、西安、呼和浩特、西寧、廣州、哈爾濱、烏魯木齊、南京和銀川，「北上廣深」四大城市中只有廣州上榜，其他均為二線城市。而從地域上看，華北最為忙碌。

若從年齡層分析，「80後」壓力最大，其次是「70後」和「90後」。

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調查還發現，內地人休閒時間外出娛樂，最喜歡的是遊景點、逛商場或夜市和聚餐宵夜。其中貴州、四川、廣東的男人最愛逛街。

若是留在家，有接近一半的人會選擇做家務。數據顯示，吉林、河北、內蒙古這三個地方的男人最愛做家務，而最喜歡做家務的女人則是內蒙古、山西、河北偏多。黑龍江、海南、吉林的男人們平日在家最愛做菜，而喜歡做料理的女人則更多分布在西藏、遼寧和海南。

據了解，《中國經濟生活大調查》通過郵遞員每年向公眾發放10萬張調查問卷，今年在國航、南航和東航的支持下，開闢新的空中調查渠道，透過機艙發放3萬張調查問卷。

（央視新聞）