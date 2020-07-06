山東清潔工稱被冒名頂替教師職位26年　投訴十多年後官方介入調查

山東繼「冒名頂替上學」舞弊案後，近日再揭發多宗「冒名頂替公職」案。近日內媒報道指，山東東營市利津縣58歲男子袁福春聲稱自己被人頂替教師職位長達26年。 袁福春原本任職小學教師，之後在1994年在沒有任何理由的情況下被辭退，其後做過漁民、建築工及清潔工等多份工作維生。

袁福春聲稱自己被人頂替教師職位長達26年（點圖放大）：

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據《西安商報》等6日（周一）報道，袁福春稱他擁有高中學歷，1982年高考落榜後準備外出打工謀生，但利津縣新建村村幹部力勸其在當地小學教書，因為他是當時該村唯一具有高中學歷的人。1982年到1994年期間，袁福春一直在新建村小學擔任民辦教師，任教期間表現優異，多次榮獲優秀教師等嘉許。

1994年7月，利津縣委縣政府為民辦轉公辦教師進行教師選聘。袁福春參加了考試並獲選聘。1994年秋季開學後，他已經給學生上了一個月課，11月份突然被小學校長通知他被辭退了，沒有任何理由。袁福春無法接受，但也無能為力，最後他只能攜妻兒外出謀生，這麼多年他做過多份工作，包括在海上油田扛管道、捕魚等。他也做過建築工人，甚至連掏糞工的工作都幹過，現時則與妻子當清潔工維生。

袁福春稱他希望可以和當事方協商解決，不追究也可以，但要給他補償，最起碼也要有相應的退休或退養待遇。（影片截圖）

袁福春指，後來他在一次偶然的機會下，發現了涉事學校1994年受聘的檔案原件，上面有他的名字，也有校長的簽字和公章，有人告知他被冒名頂替了。此後他一直為此事投訴，經過十多年的投訴，今年7月1日，山東省東營市利津縣有關部門承諾徹查此事。目前當地公安局、宣傳部、紀檢委已介入調查，7月5日當地有關部門告知袁福春已成立專項調查組。

袁福春稱他希望可以和當事方協商解決，不追究也可以，但要給他補償，最起碼也要有相應的退休或退養待遇。

（綜合報道）