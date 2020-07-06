【中印衝突】西藏國安指揮部：抓好政治安全和邊境前線工作

中印軍方高層經多輪會談商討解決雙方持續進行的對峙，但前線局勢依舊緊張。西藏國安指揮部4日（上周六）召開會議，強調要抓好政治安全、矛盾隱患、邊境一線等工作。

解放軍西藏軍區近日在高原地域舉行一場實戰化演練（點圖放大）：

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據《北京青年報》微信公眾號「政知道」6日（周一）報道，官方的《西藏日報》最近推出關於山南市洛扎縣拉郊鄉杰羅布村的系列報道，指西藏軍區黨委第一書記吳英杰4月曾到洛扎縣邊境村莊和執勤點考察調研，強調要「守護好家園和祖國邊境線」。他當時到了海拔5000米的俄若拉山口和德瑪龍小木屋執勤點，看望慰問了執勤人員、防疫工作者和正在巡邏的部隊官兵。

西藏軍區黨委第一書記吳英杰4月曾到洛扎縣邊境村莊和執勤點考察調研，強調要「守護好家園和祖國邊境線」。（影片截圖）

據介紹，山南市位於岡底斯山至念青唐古拉山以南，雅魯藏布江幹流中下游地區，是中國的西南邊陲，東與林芝相連，南與印度、不丹等國接壤，西與日喀則毗鄰，北接西藏首府拉薩。

西藏國安指揮部4日召開視像會議，西藏自治區黨委常務副書記、自治區國安指揮部總指揮丁業現出席。新聞畫面顯示，西藏自治區高級人民法院院長索達、自治區檢察院檢察長朱雅頻、西藏軍區政治工作部副主任趙忠等出席了會議。丁業現在會上強調的重點包括：突出抓好政治安全、矛盾隱患、邊境一線、公共安全、夯實基礎等工作。

丁業現在會上強調的重點包括：突出抓好政治安全、矛盾隱患、邊境一線、公共安全、夯實基礎等工作。（影片截圖）

從去年開始，西藏國安指揮部多次召開會議，吳英杰曾在今年2月1日要求，要切實加快邊疆發展，確保邊疆鞏固、邊境安全。國安指揮部3月13日的視像會議也曾提到，邊境管控，強調「要加強邊境管控，引導各族群眾一心戍邊、安居樂業，自覺做神聖國土的守護者」。

（綜合報道）