北大海洋研究院：美軍偵察機飛近廣東海岸111公里處進行抵近偵察

據北京大學海洋研究院，美軍一架電子偵察機7月6日飛至距離廣東海岸只有約111公里的位置實施抵近偵察，其後飛往南海。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）發布訊息指出，美軍RC-135偵察機飛近廣東約111公里進行偵察。（Twitter）

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）6日（周一）下午於Twitter發布訊息指出，美軍RC-135偵察機當日飛近廣東約60浬（約111公里）進行偵察，並飛往南海。

RC-135偵察機擅長在目標地區沿海進行偵察，有分多種型號，可用於訊號情報、電子情報、飛彈情報的偵察，配備有大量電子天線以及電子偵察設備，能夠監聽廣泛頻段無線電訊號，以及各種電磁訊號，可在目標國的國界之外達到偵察效果。

近期美軍艦機在南海頻繁開展活動。美國軍方4日發表聲明稱，美國尼米茲號（USS Nimitz）航母戰鬥群和列根號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群當天在南海地區舉行演習。美國第七艦隊表示：「兩個航母打擊群在南海地區舉行聯合演練，令作戰指揮官有機會體驗只有美國海軍才能駕馭的高度作戰靈活性和作戰能力」。

解放軍海軍於南海、東海、黃海展開實戰化演練，分析指主要是針對美國的「雙航母」演習（點圖放大）：

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對於美國在南海進行「雙航母」演習，中國外交部發言人趙立堅6日回應說，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定、向好發展。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心。美方的行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定。國際社會特別是本地區國家，對此看得清清楚楚。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，國防部新聞發言人吳謙6月24日回應稱，作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

（綜合報道）