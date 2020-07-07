港版國安法｜人民日報：英政客將持BNO港人作為政治籌碼威脅中國

在《港版國安法》正式實施後，英國7月1日隨即公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案，將讓BNO持有人享5年有限居留許可，之後可申請定居，繼而再定居滿1年後可申請做公民。 官媒《人民日報》的「人民銳評」今日（7日）發表文章表示，英國政客不過是想把BNO政治化，想把持有BNO的香港人作為政治籌碼，為香港人考慮是假，以此威脅中國才是真。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日現身國會，並正式公布向BNO持有人提供申請成為英國公民的途徑。（UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS）

文章稱，當年中英即將就香港問題進行談判​​，香港一些人出於對未來的擔憂，想移民英國。英國擔心會因此增加其本國的就業困難，便急急忙忙修改國籍法，規定「英國屬土公民」沒有在英國的居留權。隨後，英國以法令形式明確，香港回歸後，香港的「英國屬土公民護照」改為「英國國民（海外）護照」，它不僅同樣沒有在英的居留權，還不能傳給下一代。

文章稱，以此而言，BNO如今被英國一些政客拿出來，作為假裝關心香港人的東西，恰恰就是把香港人拒之門外的東西。如此反諷，也恰恰說明，英國政府從來就沒有真心實意替香港人考慮。

文章又指，2016年英國舉行脫歐公投，一些持有BNO的香港人也想參加投票。結果，英國官方直接指出其並無投票權。去年，有港人簽署聯名信，呼籲英國給予持BNO的人「全面英國居民身份」，英國政府明確表示拒絕。僅過一年，英國一些政客就來了個180度大轉彎，改口要為持有BNO的香港人提供更多居留權利。「變臉」比翻書還快，這樣的套路，也充分說明，英國這些政客不過是想把BNO政治化，想把持有這些護照的香港人作為政治籌碼。為香港人考慮是假，以此威脅中國才是真。

文章表示，BNO是英方假裝關心香港人的東西，英國政府從來就沒有真心實意替香港人考慮。（資料圖片）

文章稱，「所有香港中國同胞，不論其是否持有『英國屬土公民護照』或者『英國國民（海外）護照』，都是中國公民」。關於BNO問題，中英雙方早有共識、互換了備忘錄，英方也明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權。現在出爾反爾，嚴重違背自身承諾；拿中國公民要挾中國，嚴重違背國際道義；以此干涉香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

文章又稱，按照英國公布的「5+1」升級方案，在移居6年裡需要耗費多高的生活成本？作出「5+1」的方案設計，實際上就是要把門檻無形抬高，這也恰恰說明，英國這些政客其實真的並不想在香港問題上給自己增加什麼具體負擔。

（《人民日報》）