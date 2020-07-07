國安法｜央視：持BNO港人移民英國恐要做低端工種　搬磚摘水果

在《港版國安法》正式實施後，英國7月1日隨即公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案，將讓BNO持有人享5年有限居留許可，之後可申請定居，繼而再定居滿1年後可申請做公民。 內地官媒紛紛反擊，央視4日（上周六）發文指英國失業率高企，又指移居英國的香港人恐怕要做搬磚、摘水果等「英國人不願意做的低端工種」，暗示或要當社會「低端人口」。

在《港版國安法》正式實施後，英國隨即公布BNO的「5+1」升級方案。（資料圖片）

文章首先疑問「在英國找工作那麼容易？」並回答稱「歡迎你來到失業率如火箭般攀升的英國」。文章列舉英國國家統計局的數字表明，4月份英國失業人數增加了85萬人，一共達到了210萬人，這是自1971年以來最大的月度增長。勞動力市場專家預計，未來幾個月，失業率至少會翻倍，達到8%。英國的汽車工業已經面臨著寒冬，6月份英國汽車行業已宣布裁員6000多人。文章又引用英國汽車製造和貿易協會（SMMT）警告，該行業六分之一的工作崗位因疫情面臨被削減的風險。

文章又指，英國最大的航空公司，也是歐洲第二大廉價航空公司易捷航空（easyJet）從3月底開始就已經停飛所有航班了，大約有三分之一員工、4500個工作崗位可能被裁，甚至包括727名飛機師。

文章指，易捷航空（easyJet）從3月底開始就已經停飛所有航班，大約4500個工作崗位可能被裁。（網絡圖片）

文章質疑，在這種「黑暗時刻」，政府還裝大款，歡迎香港的300萬英國BNO護照持有者來英國？文章還引用一些英國網友反對英國政府的言論，例如「在我們的失業率都在攀升的時候，為什麼還要歡迎移民？」、「英國正在進入大規模失業，保守黨還要搞大規模移民，瘋了」等等。

文章還暗指，香港人就算找到工作，工作都未必理想。文章稱「所以英國是要歡迎香港人民去英國做白領工作嗎？還是說英國人不願意做的低端工種，諸如搬磚、摘果子之類的正好短缺？」暗示香港移民或要當社會「低端人口」。

文章指移居英國的香港人恐怕要做搬磚、摘水果等「英國人不願意做的低端工種」。（資料圖片）

文章總結稱，「要來，首先並沒有工作，其次，還要熬五六年才能拿到公民身份。還得看『脫歐』派的眼色，看他們高不高興」。英國脫歐最大的驅動力之一就是要把移民篩選權控制在自己手上，但現在英國政府對香港BNO持有者打開了門，英國選民當然會不滿。

（央視）