糾治「和平積弊」　《解放軍報》刊文強調「保持高度戒備」

自從20世紀70年代中越戰爭後，解放軍基本沒有參加過大規模的戰爭。自中共十八大後，中國加強軍事改革，不斷強調實戰能力。中共軍委機關報《解放軍報》7日刊文強調，「要點燃思想深處的狼煙，保持高度戒備。」

解放軍海軍於南海、東海、黃海展開實戰化演練，分析指主要是針對美國的「雙航母」演習（點圖放大）：

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《解放軍報》刊文稱，強國必須強軍，軍強才能國安。國家與國家的競爭，軍隊與軍隊的較量，歸根結底是實力的比拼。

國弱啟釁，落後捱打，這是近代中國受盡蹂躪的慘痛教訓。文章稱：「能戰方能止戰。盧溝橋上的累累彈痕提醒我們，戰爭的硝煙雖然散去，但戰爭之門並沒有真正關閉。我們珍視和平，但不乞求和平；我們反對戰爭，但不懼怕戰爭。對付那些肆意挑釁的豺狼，不能用美酒相敬，只能以獵槍相迎。」

文章強調，「對於軍人來說，最可怕的對手不是戰場上的強敵，而是思想上的醉享太平、作風上的和平積弊、行為上的不謀打仗。思想上的馬放南山，比現實中的刀槍入庫更危險；頭腦裏的鏽蝕，比槍口炮管鏽蝕更可怕。軍人生來為打贏。每名官兵都應點燃思想深處的狼煙，時刻保持枕戈待旦、引而待發的高度戒備狀態，樹牢當兵打仗、帶兵打仗、練兵打仗的思想，做好隨時能打仗、打硬仗、打勝仗的準備。」

事實上，中國軍方近年來頗為重視軍隊的實戰能力。早在2018年7月，《解放軍報》曾刊文指，「從實際情況看，解放軍幾十年沒有打仗了，和平病已滲透到方方面面，如果不下決心挖根除弊，打起仗來必將付出沉重代價。」

中國軍改頗為注重軍隊實戰能力提升。圖為2020年6月上旬，西藏軍區15式坦克演練步坦協同作戰。（央視影片截圖）

中共中央軍委主席習近平曾強調「就像工人要做工、農民要種田一樣，打仗和準備打仗是軍人的天職」、「戰士就是戰士，戰鬥隊就是戰鬥隊，戰鬥力就是戰鬥力」、「部隊還是要練，要隨時準備打仗，枕戈待旦不是唱歌唱出來的」

2012年中共十八大後，中國軍隊經歷了一番深刻的變革。時至今日，中國國防和軍隊改革大體完成，但仍未完全落幕。中國軍隊經歷如此廣泛而深刻的改革變動之後，是否已經形成了新的戰鬥力？對此，外界關注頗多。

有分析稱，與過去多年相比，中國的外部國際環境明顯惡化，其主要原因在於美國將中國視作主要的戰略競爭對手，以及隨之而來的一系列外交、軍事、貿易、科技、輿論等方面的全方位施壓。另外，中國處於一片地緣政治比較複雜的區域，軍事壓力不僅來自美國，與日本、印度和一些東南亞國家之間存在領土糾紛，和平統一台灣的現實可能性幾乎為零。維持一個更具優勢的軍事存在，不論是為打仗還是備戰，不論是為常規戰爭還是核威懾，都有無可厚非的必要性。

解放軍西藏軍區近日在高原地域舉行一場實戰化演練（點圖放大）：

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自6月15日中印在加勒萬河谷（Galwan Valley）地區的衝突事件發生後，中國軍方的接連舉動，不斷釋放備戰信號。6月22日，解放軍西部戰區陸軍官方微信公眾號「西陸強軍號」披露了某旅在高原駐訓場實戰演練現場畫面。

此外，解放軍西藏軍區在6月16日透露，西藏軍區某旅近日舉行了一場立體拔點實兵實彈演習。同時，西部戰區總醫院亦開展夜間模擬實戰救護訓練。此次夜間救護訓練，主要模擬夜間實戰環境，針對戰場救護特點，士兵重點演練救護人員快速檢傷分類、包紮止血、重傷救治、防疫洗消等戰時救護流程，錘鍊醫院衛勤官兵在複雜戰場環境下的救護能力。西藏軍區指揮部還於6月15日成立5個新的民兵部隊，負責巡邏和緊急救援。