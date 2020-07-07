中印衝突｜印軍調派快速攔截艇赴班公湖　環時：解放軍須謹慎對待

儘管中印雙方經多輪會談推動邊境局勢降温，但班公湖（Pangong Tso）地區形勢依然緊張，近日，有分析指印軍在班公湖附近部署索拉斯快速攔截艇。

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綜合媒體7月7日報道，印度近期加緊了班公湖的軍事布局，其中包括尖端武器的布置，以及陸海空三軍協力現身。另據英國《衛報》發布的照片顯示，中國在班公湖岸邊修建雷達站和哨所，不過也有消息稱該雷達站早在2006年前就已建成。

此外，《印度斯坦時報》7月1日報道稱，印度海軍正與空軍協調，用C-17運輸機將數十艘「重型大馬力鐵殼快艇」空運到列城，再從陸路運到班公湖，對抗解放軍的班公湖巡邏艇部隊。印度海軍認為，這種鐵殼船會在貼身對抗中佔優勢。

對此，中國官媒《環球時報》7月7日分析指出，上述艦艇可能是由斯里蘭卡索拉斯海事公司為印度海軍建造的索拉斯快速攔截艇。索拉斯快速攔截艇長16米，寬3.8米，吃水深度只有0.8米，在班公湖裏航行綽綽有餘。

另有分析指，這種快速攔截艇排水量20噸，印度海軍出動的這種攔截艇很有針對性，啟動快，速度快，靈活多變，反應敏捷，可以快速到達現場，也可以快速逃離。這種快艇還可以利用群蜂戰術，數十艘快艇組成一個戰隊，可以探測情報，可以增加巡邏密度，並進行拉網式巡邏。再者，這種艦艇是鐵殼船，整體上都比較堅固，碰撞能力比較出色。配備的大口徑機槍，也有一定的殺傷性能。

報道同時指出，這種快速攔截艇每艘艇上會有四名印度海軍士兵，威脅最大的就是可能裝在船頭上的那挺重機槍。雖然它的戰鬥力遠不如超級德沃拉2，不過作為一種能跑45節高速的快艇，解放軍還應謹慎對待。

中印關係緊張，解放軍加緊訓練（點圖放大）：

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（綜合報道）