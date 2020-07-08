內地「00後」較「90後」少4700萬人　專家：2027年前人口或負增長

內地自2011年起逐步實施放寬生育的「二胎政策」以來，出生人口雖有回升，卻未達預期。 內媒近日梳理歷年來出生人口數據發現，「80後」（1980年代出生）、「90後」、「00後」和「10後」人數分別為2.22億、2.11億、1.63億和1.63億。 換言之，內地從「90後」這一代開始，新生兒已連續3個年代呈下降趨勢，「90後」比「80後」少1172萬，「00後」又比「90後」少4700多萬，「10後」比「00後」也少了24萬。

內地「00後」較「90後」少4700萬人，人口危機愈發嚴峻。（視覺中國）

人口學者、全球化智庫（CCG）特邀高級研究員黃文政表示，按照現有生育水平，新生兒下降趨勢難以扭轉，而且會下降得更明顯，2020年代出生的「20後」還會比「10後」減少3到4成。「現在來看，如果生育政策不調整的話，人口負增長的拐點可能會早於2027年到來。」北京大學社會學系教授陸傑華則推算，預計到2027年前，中國人口就會呈現負增長。

新生兒銳減在入學人數上也可以直觀體現，教育部數據顯示，內地普通小學數量從1990年的76.6萬間，下降到2019年的16.01萬間，減少近8成。小學在校生人數也在同一時期縮減1680萬。

中國的生育率（育齡期婦女平均生育子女數）從1970年代之前的6左右，降至1990年的2左右，再降至現今的1.5左右，不僅低於全球平均的2.47，還低於高收入經濟體的1.67。而要達到世代更替生育水平，生育率需要達到2.1。與此同時，適齡生育女性規模也正在縮減。2016至2019年，15至49歲育齡婦女數量按年分別減少491萬、398萬、715萬、502萬。

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民眾不再視生育為必需

對於影響生育率的因素，復旦大學人口研究所教授、博士生導師任遠研究發現，在1980年代表現為受政策因素影響為主，在1990年代表現為一半受政策因素影響、一半受社會經濟因素影響，進入21世紀以來，生育率下降主要受到社會經濟因素的影響。內地的恆大研究院近日亦發布報告指出，「生得起、養不起」，教育醫療等直接成本、養老負擔、機會成本高等因素，抑制了年輕人的生育意願。

內地新婚夫婦價值觀丕變，崇尚晚婚晚育甚至不生育者愈來愈多，不少地方政府想方設法應對。6月3日，人口大省河南修改計劃生育條例，提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女；6月9日，寧夏也在修改的計生條例中刪除了公職人員「超生即開除」的規定；6月28日，《蘇州市婦女權益保障條例》規定男職工也可申請育嬰假。此外，今年以來，北京調整了生育醫療費用待遇，廣東要求全面落實產假，貴州則提出不得因女職工懷孕生育等予以辭退等。

挽救生育率效果不盡人意

不過，挽救生育率的措施卻並未能有效改善人口危機。內地官方繼2013年11月實施單獨二孩政策（按：父母當中至少有一人是獨生子女才可生育二胎），2016年實施全面二孩政策後，出生人口卻不及預期。據教育部統計，2017年進入幼兒園的首批單獨二孩兒童較2016年增加了15.87萬人，但2018年入園兒童人數卻按年減少74萬人，2019年入園兒童人數再減175萬人。

從計劃生育，到如今的二孩，30多年來，內地的人口政策走過一條曲折之路。（資料圖片）

全面二孩政策也不例外。施行首年，出生人口反彈到1786萬，但從2017年開始3連降，2019年出生人口已降至1465萬，是內地出生人口自1962以來首次跌破1500萬大關。黃文政說，雖然「10後」看起來僅僅比「00後」少了24萬，是因為有處於第三波嬰兒潮期間出生的80年代末至90年代初女性作支撐。

專家：生育補貼成本巨效果低 不建議實施

目前各國通行的鼓勵生育政策可劃分為3類，即財政支持（即對有孩子的家庭發放現金、食品券，或減免稅收）、日託和教育支持（即教育補貼）、懷孕和生產期福利（如有薪產假）。但北京大學光華管理學院王輝等人指出，補貼的效果在經濟意義上不顯著，平均消耗1成國內生產總值（GDP）作為補貼，才能使每個家庭多生育1個孩子，成本很高。

陸傑華表示，要改善生育率，需要從根本上統籌生育政策。黃文政則建議，政府首先解決0至3歲嬰幼兒照護、3至6歲託管教育成本高昂的問題，如此才能有效地鼓勵並提高生育率。同時，性別不平等問題也要引起重視。陸傑華強調，全面二孩政策實施後，很多企業都對招聘女職工態度消極，需要從制度層面強化婦女權益保障。

（21世紀經濟報道）