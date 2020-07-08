北京疫情｜警方近日偵辦92宗造謠案：有女子隔離時為「解悶」造謠

北京市公安局8日（周三）通報，自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪新冠肺炎疫情以來，共偵辦有關疫情的造謠言案件92宗，查處違法犯罪人員113人。通報更指其中有市民在居家隔離期間，為排遣寂寞編造虛假信息。

新發地批發市場被關閉（按圖放大）：

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通報指，警方查處編造「北京高速進京方向封閉」、「速遞暫停向北京發貨」、「首宗確診病例隱瞞吉林旅行史」等謠言，涉及妨害社會管理類案件20宗。如在7月2日，29歲女網民陳某筱居家隔離期間，出於排遣寂寞，發洩無聊情緒，憑空編造虛假信息，對大興一名確診病例進行人格污衊，在多個微信群內廣泛傳播，造成惡劣影響。現該女子已被大興公安分局行政拘留。

通報續指，警方查處編造「北京已封城」、「加急辦理核酸檢測」、「本人核酸檢測陽性」、「徵用奧林匹克籃球館建設方艙醫院」等謠言，涉及干擾防疫措施類案件14宗。例如有人在微信朋友圈發布「可快速辦理核酸檢測」相關消息，並附帶轉帳截圖。經核查，該假信息是河南省項城市51歲男子馬某亮自行編造發布，馬某亮已被項城市公安局行政拘留。

通報又指，警方查處編造「新發地幾萬人被運到唐山」、「燈市口稻香村出現確診病例」、「金融街鏈家地產出現確診病例」、「北京育民小學學生確診」等謠言，涉及散布恐慌言論類案件32宗。此外，警方還查處譁眾取寵、引發關注、製造矛盾等各類涉疫謠言案件26宗。

（綜合報道）