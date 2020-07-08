中美角力｜趙立堅回應FBI局長：別以為中國安全部門是「吃素的」

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）近日指責中國公安部海外追逃的「獵狐行動」威脅在華出生而居於海外的人士回國，以消除外界對中國政治體制以及人權的批評。他又聲稱「中國對美國的間諜滲透無所不在」及「美國每10小時新增一宗中國間諜案」等。 對此，中國外交部發言人趙立堅8日（周三）回應稱，克里斯托弗雷有關言論無視基本事實，充斥着政治謊言。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）聲稱「中國對美國的間諜滲透無所不在」。（資料圖片）

在7月8日中國外交部例行記者會上，有記者就FBI局長相關言論提問中方看法。對此，趙立堅反問該記者，「FBI說的話你也信？」趙立堅同時表示，克里斯托弗雷聲稱每10個小時就處理一宗涉華案件，他們不要以為中國安全部門是「吃素的」（意指好惹）。克里斯托弗雷的有關言論無視基本事實，充斥着政治謊言，充分暴露了根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。

趙立堅稱，「近來，美國一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑職責，渲染所謂中國威脅論，企圖轉移視線，掩蓋自身問題。他們的圖謀，世人看得清清楚楚，注定不會得逞。」

趙立堅稱，打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識，中方在海外開展獵狐行動，抓回外逃疑犯，是維護法律尊嚴和社會主義。近年來，許多國家同中方積極開展相關執法活動。他反問道，「美方官員做出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的避罪天堂？」他還強調，中方督促美國有關官員立即糾正錯誤，停止發表錯誤的涉華言論，停止日復一日炮製政治謊言，停止損害兩國互信與合作的做法。

此前，克里斯托弗雷7日在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表講話時，發出「中國對美國的間諜滲透無所不在」、「中國試圖竊取美國有關新冠病毒的研究成果」、「FBI平均每10小時就啟動一項與中國有關的反間諜調查」、「中國不擇手段地努力成為世界上唯一的超級大國」等言論。同時，他還提到中國公安部海外追逃的「獵狐行動」，將該行動追逃的目標稱為「受害者」。