國安法│對話田飛龍：抗命歧途倒逼修法　香港反對派輸在哪裏？

作為「基本法」之後最重要的涉港法案，港版國安法的開創性和特殊性不言而喻。從中既能看出中央對過去數年香港情況的「憤怒」，也能看到中央試圖努力保持「一國」與「兩制」，自由與安全兩種價值觀的平衡。港版國安法出台後，有人斷言「一國兩制已死」，有人說這是香港繁榮穩定的壓艙石，眾說不休，應當如何解讀和認識這部「港版國安法」？香港01記者專訪了北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍。本文為系列採訪第三篇（共四篇）。

【港版國安法】對話田飛龍：中央全面管治權不再是「沒牙的老虎」

國安法│田飛龍： 立法終結香港「無政府」狀態 樹立起國家的權威

01：港版國安法為香港在國家安全方面實現了制度兜底，但在整個香港問題上，港版國安法並不是「哈利•波特手中的魔法棒」，接下來香港仍然面臨全面改革的課題，包括教育改革、產業改革、經濟改革等方方面面。

田飛龍：我覺得香港的教育改革會是下一步的重點。

01：香港之前已經發生過教改風波、中學歷史試題風波等等，中央的「手」會在教育改革方面發揮什麼樣的作用？會採取與國安立法類似的方式嗎？

田飛龍：這個不太可能，因為國家安全是中央事權，在法理上是很正常的，各個國家都是如此，但是教育權力畢竟由基本法授權，並且教育屬於地方自治事務，頂多是中央在香港的教育問題上有監督權，監督香港去改革教育，讓特區政府採取更大的力度對教育體系進行整頓，也就是說中央還得藉助特區政府的力量。在這方面香港的教育局長很關鍵。

7月1日示威活動中。有年輕人舉美國國旗。（歐嘉樂攝）

01：教育局長日前已經表態了，說國安立法之後，要展開國家安全教育。

田飛龍：不光是教育局長，國安立法之後，香港的所有公務員都受到震動，因為他一不小心犯了國安法的話，他就再不能參選與擔任公職，所以將來國安法會製造更多的愛國建制派。

01：港版國安法的溢出效應很大。

田飛龍：對，相當於從根本上為香港立了政治規矩。

01：今年9月的立法會選舉，反對派原本打算要「奪權」，現在不少泛民政治人物恐怕連參選都成問題。

田飛龍：像黃之鋒這樣的人，即便沒有國安法，他也拿不到參選資格。當然也不可能把所有的泛民主派都擋在參選的門外，香港的民主政治還是要在結構上保持一定的均衡狀態，最好是建制派仍然佔多數。但是人心最難測，我至今也很難評估國安立法對於立法會選舉的影響，最後是正面的影響多，還是負面的多。這在根本上取決於香港人到底要一個什麼樣的香港，如果之前是稀里糊塗、機會主義的狀態，國安法或許可以幫助其反思和調整。

01：也就是說今年的立法會選舉可能會與去年的區議會選舉一樣，變成又一次香港社會的「人心測試？」

田飛龍：當人們通過街頭遊行示威來表達抗議的機會比較少的時候，政治上的怨恨情緒怎麼發泄呢？只能在一種比較安全的秘密投票裏面表現出來。

出台港版國安法，中央其實也是兩害相權取其輕，因為一方面中央如果什麼都不做，最後可能會丟失香港的管治權；另外一方面，中央出手制訂港版國安法，把制度的根基打好之後，雖然同樣有建制派選舉失利的風險，但中央直接掌握了管治權。不管怎麼選，選出來的人不過是行使基本法授權的高度自治權中的某一種，如果首先在結構上開始增加中央管治權，就相當於增發股票一樣，高度自治權相應就受到限制了，選出來的人第一要遵守香港國安法，有規矩，有邊界，第二香港國安法確定的中央管治權跟你沒關係，是在你之上的直接管治權和監督權。

選舉是分蛋糕，立法是做蛋糕。國安法也已列入基本法，成為基本法的一部分，因此退一步講，就算反對派控制了立法會，不管想要出台什麼樣的「反中」法案，你可以走立法程序，但中央政府隨時可以說這個法案違反基本法，無效。反對派發過來多少，中央就可以發回去多少，所以反對派即便選上了也沒用。而且如果掌權的反對派涉嫌破壞香港特區憲制秩序，還可能直接觸犯國安法，被治罪和取消資格。就像你剛才引用的那個觀點，「要學會認識國家，學會與中央打交道」，想通過任何的伎倆和小聰明來和國家鬥，鬥來鬥去最後還是你輸。

在2019年11月的香港區議會選舉中，泛民陣營獲得了壓倒性的勝利。（AP）

田飛龍：香港去年的區議會選舉，不是泛民大勝嗎？泛民一下贏得那麼多議席，你覺得這個是好事嗎？這一下子觸發了中央的恐慌，下決心馬上行動。因為這個選舉結果讓國家感到了政治上不安全，不安全就會採取行動，除非反對派真的有能力讓香港完全從中國分離出去或者獨立，否則你覺得擺脱不了一國兩制的國家框架，還要在裏面「玩遊戲」的話，那就一定要讓你最主要的對手有基本的安全感。如果一味只看到自己的地盤利益，幻想着可以一步步往前走，那對不起，走到一定程度就走不動了。政治的本質其實是力量對比，而不是一種想象中的計算機遊戲程序。

現在回過頭來看，反修例是個虛假的高潮，一場關於香港走向「完全自治」的夢幻。現在夢醒了，通過選舉再怎麼樣也達不到那個目標。即便選上，極端反對派也很容易因為觸犯國安法而被DQ，所以選上也沒用。而且我相信今後選上的人，他們會規規矩矩的遵守國安法，畢竟好不容易才選上立法會議員，再有什麼激進行動不僅要坐牢，議員資格也丟了，收入也沒了，什麼都沒有了，所以一定會規規矩矩的。如此，香港民主政治才有望回到理性的法治軌道，切合「一國兩制」的初衷初心。

《港版國安法》中訂明，要求公務員宣誓或簽署聲明效忠。(資料圖片)

01：如果沒有反修例運動，北京可能也不會直接出手訂立港版國安法。

田飛龍：是的，沒有反修例，順着大灣區融合發展的邏輯下去，香港的民主環境反而會更寬鬆。反修例讓國家真正感覺到一國兩制裏面的危機與制度威脅，尤其是看到外國的間諜在香港街頭公然指揮示威行動，而港府的「止暴制亂」一年之內沒什麼大的進展，抓捕的9,000多人中還有5,000多人壓在那兒，遲遲無法完成司法程序的消化，法治權威被懸空。

這也是為什麼我專門寫了一本書，標題叫《抗命歧途：香港修例與兩制激變》，就講反修例的來龍去脈和深遠影響，以及中央可能的反制與管治邏輯。「抗命」在2013年佔中運動的時候還是「實驗版」，到反修例的時候已經是一個「反革命版」，所以「抗命」走入歧途，香港的反修例與兩制的畸變，已經不是常規的秩序與法制所能夠框住的，突破了底線，必須要用中央直接管治、直接出手的方式才能挽救。

特區政府事實上也不得不承認這一點：第一，港府自己也認為沒有能力在任期內完成23條立法，或者說在香港沒人有這個信心，這是人所共知的；第二，香港警隊已經使出了洪荒之力，可「止暴制亂」還是不斷的留有「尾巴」，始終無法徹底完成。

這個時候怎麼辦呢？其實高度自治與中央管治就是這樣，自治不足的時候中央必然出手，這是一國兩制本身制度配合的原理。同樣，在香港國安法所管轄的問題上也是，自治機關的執法能力不夠的時候，中央必須直接管轄，不能夠使這些挑戰或者違法行為在管轄上落空，不能讓這些危害國家安全的行為逍遙法外。如果香港本身自治能力強， 「止暴制亂」完成的快，香港法院效率也高，反修例的危害能夠自行消化掉，中央也不會出手。可如今香港搞成這個爛攤子，中央要出手，港府連反對的理由都不好提。

駐港維護國家安全公署以位於銅鑼灣的維景酒店作為臨時辦公大樓，8日早上舉行開幕儀式。全國政協副主席董建華、梁振英，中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、特首林鄭月娥、駐港國安公署署長鄭雁雄等人都有出席開幕儀式。（政府新聞處）

所以一國兩制是有彈性的，自治能力強，有政治共識，維護好現有秩序的話，中央會省很多事；如果自治能力捉襟見肘，中央負擔就重了，負擔重就意味着中央要抗在肩上的權力就多了。國安法之後，中央需要監督香港在教育和社會文化土壤方面的改良，更系統的去推動「人心迴歸」。另外一個是融合發展方面，香港與大灣區，包括香港與海南自貿區之間如何創造合作空間，中央還是會想各種辦法支持香港，維持住它的國際地位，這對一國兩制的成功，對中國進一步的改革開放都是有利的。

田飛龍：國安法真不是為了改變一國兩制，它只是為了使香港永遠是中國的香港。在完成這一點之後，香港擁有的功能，它的繁榮穩定，它對國家改革開放的作用，相信中央還會在制度與政策上全力支持。香港人只要想通這一點，不做政治上的非分之想，在一國兩制允許的框架內做事，那麼香港的繁榮穩定還是沒問題的，只要中國市場持續對外開放，香港總能用它的獨特優勢來分一杯羹。

但如果你鑽政治牛角尖，一定要跟國家對抗，一定要做「冷戰」的棋子，替美國衝鋒陷陣，那對不起，是你自己選擇當炮灰，只能灰飛煙滅。所以「香港眾志」解散就很好的說明了問題，「香港眾志」本來想做「港獨」的「眾志成城」，結果現在（變成）「眾志成灰」。

01：你剛剛提到海南自貿港，你認為香港與海南自貿港之間的互聯互通將怎麼實現？

田飛龍：香港如果不想被取代（不要說香港不可能被取代，如果它不努力肯定會被取代），它就要對周邊，包括粵港澳大灣區、海南自貿港的建設，積極參與進去，將自身的優勢積極轉化、輻射出去，不要再侷限於香港本地。香港除了金融之外，得有其他產業，要向周邊走出去，否則香港廣大的社會中下階層收入怎麼增加？自信心怎麼來？從哪兒融入國家？

特區政府以後做規劃的時候，一定要有個向外延展的發展規劃，自己要主動，不能老等着人家找上門，總以為自己還是那個「金媳婦」似的。其實在內地很多人看來，香港從原來的「貴婦」，現在變得像個「怨婦」一樣，不討人喜歡。

中央政府出台的「大灣區」規劃是香港應該牢牢抓住的發展機遇。（視覺中國）

01：不過香港自身的一些優勢條件，周邊的內地城市短時間內還是沒有辦法替代的。

田飛龍：沒有辦法替代不是讓你來要挾的。而且從人類歷史進步的角度來講，我從來不相信任何一個國家或者任何一個城市是不可替代的。美國是不可替代的嗎？慢慢就會被替代。古羅馬帝國曾經認為自己是不可替代的，現在它在哪裏？大英帝國曾經認為自己是「日不落」的，現在英倫三島都面臨着「散夥兒」的風險。沒有青春是不會流逝的，沒有什麼是不可替代的，不可替代不能成為香港虛榮自大的修辭，香港有的只是暫時的比較優勢，優勢不是用來要挾的，優勢是用來轉化與利用的。

香港發展問題就是人心齊，要致力向外溢出。香港還是有很多專業人才，有很聰明的投資者，需要利用好大灣區和海南自貿區的機遇，把香港資本投放出去，參與地緣經濟整合，從中獲得自己新的利益，這樣才會為「新香港」帶來生機。侷限於香港本地的話，我覺得發展空間是非常有限的。

01：近期有學者發文表示，香港最根本的立足點並不是自由貿易、貨物轉口，而是作為一個中國最重要的離岸金融中心而存在，供全世界的資本投資中國。

田飛龍：但香港不能只有金融，金融業一家獨大，幾百萬港人並不能全部從中受益，這也正是香港貧富分化嚴重、收入極端分化的原因。金融是香港的優勢，但香港不能單靠金融，不能讓產業缺乏梯度、就業缺乏梯度。大部分人月入只有一萬左右港幣，只有金融業一枝獨秀，這個社會是畸形的。