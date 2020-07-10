【港版國安法】對話田飛龍：後顧之憂已解除　香港會放開普選嗎？

作為「基本法」之後最重要的涉港法案，港版國安法的開創性和特殊性不言而喻。從中既能看出中央對過去數年香港情況的「憤怒」，也能看到中央試圖努力保持「一國」與「兩制」，自由與安全兩種價值觀的平衡。港版國安法出台後，有人斷言「一國兩制已死」，有人說這是香港繁榮穩定的壓艙石，眾說不休，應當如何解讀和認識這部「港版國安法」？香港01記者專訪了北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍。本文為系列採訪第四篇（共四篇）。

【港版國安法】對話田飛龍：中央全面管治權不再是「沒牙的老虎」

國安法│田飛龍： 立法終結香港「無政府」狀態 樹立起國家的權威

國安法│對話田飛龍：抗命歧途倒逼修法 香港反對派輸在哪裏？

01：你之前曾說香港普選的「歷史拐點」很難再現了，但那是在國安立法沒有出台之前。現在有了港版國安法，國家安全的底線有了制度保障，香港普選的「歷史拐點」會不會重新出現？

田飛龍：我剛剛參加過的一個學術會議，就有學者提出：香港國安法已經立了，中央執法機構也進入了，香港人一段時期不適應之後還是會適應的，就像香港人歷史上適應英國的威權統治一樣，那麼對中央來說，以前說23條沒立法，普選不能放開，現在已經沒有國家安全的後顧之憂了，是不是可以考慮放開普選？

我覺得香港民主派如果這麼來跟北京對話的話，某種程度上還真有點將了北京一軍。

當然，北京完全可以回覆說，國安法剛剛施行，人心還不習慣，本土勢力與外部勢力都還蠢蠢欲動，等國安法在香港社會入腦入心、有了效果之後，等到愛國者為主的港人治港成為一個穩定的政治事實之後，屆時再放開普選。

田飛龍：等國安法在香港社會入腦入心、有了效果之後，等到愛國者為主的港人治港成為一個穩定的政治事實之後，屆時再放開普選。（資料圖片）

01：鄧小平曾說香港的制度與生活方式「50年不變」，如果按你說的放開普選的標準，達到那樣的條件的時候，恐怕50年大限也就快到了吧，畢竟「人心回歸」是個長期工程。

田飛龍：其實鄧小平當時心目中的理想是，大陸的經濟、政治現代化的進程，與香港人愛國愛港的國家認同的增長，最終走到一個完美的契合點，這樣50年的期限到了也不用變。但鄧小平絕對沒有料想到經過2019年的反修例運動，現在會用國安法的方式處理這個問題。這其實是個新問題，鄧小平作為一國兩制的設計師，不可能把所有未來的危機挑戰都預想到，尤其是原來也不會想到中美會交惡成今天的樣子。

所以習近平作為新一代黨和國家最高領導人，審時度勢做出這個決斷，進行一國兩制的制度更新，也是合理的。一國兩制是個有生命力的活的事物，必須與時俱進，根據時勢做相應的制度調整。何況一國兩制「50年不變」也不是什麼都不變，如果反對派嚴格遵守一國兩制不變，他們就不會追求「完全自治」與港獨了。其實雙方對於「50年不變」都沒有充分的信心，都缺乏信任與安全感，所以近些年鬥爭主題就開始凸顯，誰也不認為到50年之後還是今天這樣子，都想競爭主導權。

一國兩制的初衷、初心沒有變，只不過有了港版國安法後，具體的制度形貌有變化。「道」未變，「術」有變化，器物層面變了。

駐港維護國家安全公署以位於銅鑼灣的維景酒店作為臨時辦公大樓，8日早上舉行開幕儀式。。（資料圖片）

01：鄧小平當年預估到的最壞的情景是，香港發生動亂，導致解放軍出動。

田飛龍：所以在這個意義上，我覺得國安法在制度設計上更為巧妙。中國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀之前曾講到，有了中央駐港機構的直接管轄權，可以防止香港動亂之後直接跳到適用基本法第18條第四款的緊急狀態條款，從而可以用中央駐港機構以國安案件直接管轄的方式來應對一切危機，這樣就不會動用駐港解放軍出動平亂。否則，當香港特區政府遇到自身無法處理的情況，一下子就跳到緊急狀態，然後出動解放軍，這對一國兩制的損害更大。

所以我把港版國安法看成是設立了一個香港日常法治與中央介入緊急狀態法治之間的一個中間性法律屏障，使香港特區的秩序更有層次感，更有彈性，也更有保護性的功能，這樣的制度設計更加合理，更能體現立法者的智慧和善意。

這是香港國安法的一個創造性功效，它不僅在於個別國安案件的偵破、維護國家安全，還設定一個憲制秩序裏面的彈性緩衝機制，而且駐港國安公署可以不斷的換人，由中央委派，各個機關聯合派出，確保在港執法能力始終處於高位，確保香港平台國家安全及香港社會繁榮穩定。