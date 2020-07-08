【中印衝突】局勢降温隱患仍存　央視曝解放軍西藏軍區最新戰備

雖然中印高級官員7月5日通話後，邊境前線對峙局勢有所降温，但印度方面高度警惕，中國專家也警示對峙未結束。與此同時，解放軍在西藏軍區密集演練，引發關注。

解放軍在西藏軍區密集演練，引發關注（點圖放大）：

+ 15 + 14 + 13

官媒央視軍事頻道7月7日的影片顯示，西藏軍區在青藏高原展開多場多兵種、多課目實戰綜合演練。其中，西藏軍區某合成旅炮兵分隊還展開火力突擊演練，演練中，各戰炮班自行選擇彈種、裝藥、引信、修正量，在1分30秒內完成射擊。

此外，西藏軍區某汽車運輸旅在海拔3800米的野外駐訓場，跨晝夜連貫組織官兵開展汽車分隊戰時運輸投送演練，西藏軍區某旅亦組織偵察分隊展開跨越冰川、河谷的多項特種訓練。

西藏軍區是解放軍在西藏自治區設立的軍隊一級組織，屬於副大軍區級別，隸屬陸軍領導，是五大戰區中的西部戰區軍種機關。中印自5月初在實控線發生對峙後，西藏軍區舉行了多次實彈演習。

西藏軍區指揮部於6月15日舉行了升旗儀式，成立5個新的民兵部隊，負責巡邏和緊急救援；6月14日，西藏軍區在海拔4700多米的地域組織步坦協同演練；6月13日，西藏軍區某合成旅組織了一場電抗分隊女兵強化訓練考核；6月10日，西藏拉薩警備區某團組織了一場多課目綜合演練；6月2日，該軍區某合成旅偵察分隊進行一場敵後滲透破襲演練。

為推動邊境局勢降温，中印雙方舉行多輪會談。7月5日，中國國務委員兼外交部長王毅還與印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，隨後兩軍一線部隊7月6日開始在加勒萬河谷（Galwan Valley）脱離接觸，局勢有所緩和。

中印前線局勢有所緩和（點圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

不過，對比中印兩方關於這次通話的聲明，可以看出，中方的聲明更加強硬。中方的聲明除了通報雙方達成了共識之外，王毅還在通話中強調，前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

而印度方面只通報了雙方的共識。《印度斯坦時報》7月7日報道稱，談話持續了大約兩個小時。對於誰應該為對峙和6月15日的暴力事件負責，各方存在分歧。《印度時報》7月8日稱，雖然中印軍隊可能已經在拉達克東部的對峙前線開始脱離接觸的過程，但在中國從實際控制線地區大量集結的軍隊發生實質性減少前，中國方面帶來的威脅仍然持續存在。

中國國防大學教授、軍事專家張召忠則表示，印度雖然在表面上進行了和談，軍隊也進行了後撤，但在其他方面依然十分強硬，後續的中印關係會如何發展並不知道，但從目前來看，中印之間所謂的對峙似乎並沒有結束。