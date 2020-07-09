【中印衝突】解放軍新裝備亮相　直-20直升機解決高原飛行難題

因中印邊境持續對峙，近期西藏軍區密集組織多兵種高原實兵演訓，不少解放軍新型裝備亮相高原。其中，被稱為中國版「黑鷹」的直-20直升機裝配國產發動機，引起了外界高度關注。

雖然中印兩國高級官員7月5日進行了通話，並達成了一系列共識。但中國國防大學教授張召忠表示，印度十分強硬動作不斷，邊境局勢隱患仍存。

據中國央視軍事頻道7月5日視頻披露，解放軍從根本上解決了困擾已久的「高原反應」。

由於高原地域複雜的地形、氣象條件，直升機便捷、強大的運輸能力、攻擊能力對於後勤保障、搶險救災、火力打擊至關重要。

但對於軍迷而言，解放軍長久以來缺乏可靠的能夠應對高原條件的國產直升機，可謂是一大難題。

一直以來，遂行高原任務的直升機，解放軍只能依靠進口。其中最為大眾熟知的，是美國的「黑鷹」直升機。

中國國防大學曾刊文介紹，「黑鷹」直升機具有結構簡捷、易於維修、安全可靠等突出特點。強勁的發動機、完善的除冰系統，可大大降低在高原地區使用的風險，備受解放軍好評。很長時間內，它是中國唯一能在高原地區順利執行任務的直升機。

視頻中指出，以直-10、直-8G、直-20為代表的中國新一代國產直升機，已經具備了可靠的高原飛行能力。

直-8G運輸直升機專為高原打造，是中國自主研製的首款大型高原運輸直升機。可執行兵力機動運輸、武器裝備和物資輸送、傷病員緊急撤離、搶險救災、空投機降等任務。它的啟動海拔可以達到4,500米，飛行高度可以超過6,000米。作為目前最大的中國國產運輸直升機，直-8G起飛重量達十餘噸，可吊運「山貓」全地形車，或國產122毫米榴彈炮直上4,000米高原。

除了直-8G外，中國版「黑鷹」直升機的細節同樣得到披露。在2019年的中國國慶閲兵，直-20首次公開亮相。當時，中國央視評價其為中國版「黑鷹」。

2019年10月10日，直-20戰術通用直升機進行飛行表演，吸引觀眾。當日，第五屆中國天津國際直升機博覽會在天津空港經濟區正式開幕。（中新社）

令人關注的是，今次解放軍在中國版「黑鷹」上，已解決了困擾已久的「心臟」問題。據中國央視披露，直-20擁有2台國產先進渦軸發動機，5片槳葉在高原得心應手。旋翼防除冰系統，也讓它輕鬆應對凍雨、結冰等晝夜複雜氣象條件，具有全域、全時出動能力。

相比較下，直-20與「黑鷹」在細節上差別很大。首先直-20採用五槳葉設計，而「黑鷹」為四槳葉。這使得直-20在高原環境下的飛行性能進一步提升。此外，直-20採用的中國國產發動機功率更勝一籌。

一直以來，中國在與印度對峙過程中，後勤保障一直是最大難題，雖然青藏鐵路建成後緩解了一些壓力，但是相比運輸直升機的機動性還要稍遜。

如今，中國官宣解放軍從根本上解決了「高原反應」，後勤保障問題也就不再成為困擾。

此外，上述提到的直-10，也是中國自主研發的新型武裝直升機。雖然央視節目沒有詳述，但近日第76集團軍某陸航旅轉戰千里，在崑崙山腹地組織高強度、多彈種、跨晝夜直升機持續火力打擊訓練。根據報道畫面顯示，數架直-10在高原地區上空，無分晝夜展開火力打擊訓練。