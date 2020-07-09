國安法｜駐加大使叢培武：加方涉港措施干涉中國內政　將承擔後果

中國駐加拿大大使叢培武近日接受《多倫多星報》（Toronto Star）電話連線採訪，就港版國安法立法、中加關係等介紹情況闡明立場。 叢培武在訪問中批評，加拿大政府暫停加拿大與香港引渡協議、禁止軍事和軍民兩用設施出口香港的做法，是粗暴干涉中國內政，中方保留進一步反應的權利，而加拿大將會「承擔後果」（bear the consequences）。

叢培武在報道中表示，在香港問題上，中方堅決維護國家安全和主權，不會坐視不理。加拿大日前涉港錯誤言行罔顧香港國安立法有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

他表示，中方強烈譴責加方有關措施，並保留作出進一步反應的權利，「就看下去吧」（just wait and see）；中方敦促加方立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中加關係造成進一步損害。

加拿大總理杜魯多對涉港問題高調發聲。（AP）

指孟晚舟事件加拿大被美利用

叢培武指，孟晚舟事件是當前中加關係的癥結所在，中方從一開始就認為該事件絕非單純的司法案件，而是美國一手炮製的打壓中國高科技企業的嚴重政治事件，加方充當幫兇。他指近來加拿大愈來愈多聲音認為加方在孟晚舟事件上被美方利用，美國是中加關係的麻煩製造者。

他又提醒今年是中加建交50周年，中方期待加方從自身利益和事情本身是非曲直出發，在妥善解決中加關係發展障礙上儘早作出正確決斷，推動雙邊關係重回正軌。

（Toronto Star/中國駐加使館）