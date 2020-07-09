【中印衝突】印度軍機頻現邊境　解放軍反制手段披露

中印邊境局勢降温之際，印度海陸空三軍仍動作不斷，中方亦保持警惕。解放軍新疆軍區展開實彈射擊演練，引發關注。

7月9日，中國軍媒中國軍視網視頻顯示，新疆軍區某團組織高炮分隊進行跨晝夜實彈射擊演練。官方報道稱，演練一直持續到次日上午，全程按照防空作戰進程，在實戰背景下進行跨晝夜連續對抗作業。

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新疆軍區作為解放軍兩大特殊軍區之一，主要任務是應對來自印度方向的威脅。此前的7月1日，新疆軍區某團官兵集結展開戰鬥體能訓練；與此同時，新疆軍區某師戰傷救治集訓隊模擬真實作戰環境，進行戰傷救治演練；6月29日，新疆軍區某團開展「俯角」實彈射擊考核，此次考核相對於以往的直瞄射擊來說，難度較大。

自5月初以來，中印邊境局勢持續緊張。6月15日，兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，罕見導致重大人員傷亡，使得局勢進一步升温。中方多次強調，中印雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題，兩軍高層也已舉行了三輪高級軍官的談判。

7月5日，中國國務委員兼外交部長王毅還與印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，隨後兩軍一線部隊7月6日開始在加勒萬河谷（Galwan Valley）脱離接觸，局勢有所緩和。

不過，在此之後，印度仍保持高度警惕，印度海陸空三軍都有新動態。7月9日，印度空軍宣稱，印度空軍戰鬥機和直升機在一個前沿基地，持續進行密集的夜間作戰訓練。印度方面還稱，這一密集夜間演練，有助於幫助前線官兵完成艱鉅任務。

此次夜間訓練中，印度空軍米格-29戰鬥機和蘇-30MKI戰鬥機，以及美國出口印度的AH-64E阿帕奇攻擊直升機、CH-47F「支努干」重型運輸直升機現身。法國出口的「陣風」戰機將在7月27日前飛抵印度，將駐紮在哈里亞納邦安巴拉的空軍基地。

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在海軍方面，印度決定大幅度加強軍事部署，加強基礎設施建設，並稱以此「有效對抗中國在印度洋地區的擴張」。

除此之外，印度還於近日批准注資幾項武器的升級改進計劃，包括「皮納卡」多管火箭炮的彈藥升級；BMP-2步戰車升級；印度產的「無畏」巡航導彈和「阿斯特拉」超視距空對空導彈的改進。

對於當前局勢，中國外交部發言人趙立堅7月6日表示，「目前，中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷等地區已經採取有效措施脱離一線接觸。中印邊境局勢總體穩定，趨向緩和。雙方將繼續通過軍事和外交渠道保持對話溝通，包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議。希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的各項共識，共同推動邊境地區局勢進一步緩和降温。」

中國央視於近日首次披露加勒萬河谷畫面，畫面顯示，印軍在實控線中方一側的河口三角洲位置修建直升機坪，且進入河谷內架橋和修建工事。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤在節目中表示，中印兩軍衝突的事實起因在於印度單方面的越界侵權，印度單方面的多次越線，越到了中方一側進行滋事是非法行為。