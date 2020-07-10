【人事變動】「70後」叢亮出任國家發改委副主任

有「小國務院」之稱的中國國家發改委日前迎來人事調整，「70後」叢亮被任命為國家發改委副主任。

據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」7月10日消息，叢亮此前任國家發改委黨組成員、秘書長。他是一位「70後」，出生於1971年12月，山東文登人，本碩博先後畢業於清華大學機械工程系、中央財經大學經濟信息管理系、中國社科院研究生院世界經濟與政治系。

2019年2月，叢亮擔任中國國家發改委黨組成員、秘書長。（中國國家發改委官網）

2003年，叢亮任國家發改委國民經濟綜合司總量處副處長，2005年任國民經濟綜合司總量處處長，三年後調任綜合處處長；2011年，叢亮擔任國家發改委國民經濟綜合司副司長，任職5年，於2016年出任國民經濟綜合司司長。

2018年6月，叢亮任國家發改委秘書長兼國民經濟綜合司司長（2018年9月不再兼任），並於2018年7月兼任國家發改委新聞發言人，2019年2月起擔任國家發改委黨組成員、秘書長。

公開信息顯示，在國家發改委秘書長崗位上，叢亮協助分管政策研究室、國民經濟綜合司。代管地區經濟司、地區振興司、經濟與國防協調發展司，代管京津冀協同發展相關工作。

值得注意的是，除此次變動外，此前在7月2日，國家發展改革委黨組召開擴大會議，學習貫徹中共領導人習近平在政治局第二十一次集體學習上的重要講話精神。黨組書記、主任何立峰主持會議，黨組副書記穆虹、唐登傑等出席會議。

上述官方消息確認，曾擔任福建省委副書記、省長的唐登傑已經出任國家發改委黨組副書記。

目前，國家發改委領導班子包括一正七副一紀檢監察組長二黨組成員，以及三位副秘書長。他們分別是主任何立峰；副主任穆虹、張勇、寧吉喆、連維良、林念修、胡祖才、叢亮；中央紀委國家監委駐國家發改委紀檢監察組組長孫懷新；黨組成員張務鋒（中國國家糧食和物資儲備局局長）、章建華（中國國家能源局局長）；副秘書長蘇偉、趙辰昕、高杲。