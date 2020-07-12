中美關係邁入「至暗時刻」　傅瑩：可能還不是最低谷

現在，中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人甚至說是「至暗時刻」。中國資深外交官、外交部前副部長傅瑩認為，可能還不是最低谷。她近日在中美智庫媒體視頻論壇上表示，面對美方挑釁，中方應考慮「主動出牌」。

傅瑩認為，顯示的中美關係「可能還不是最低谷」。圖為：2018年4月14日，傅瑩在美國費城舉行的賓大沃頓中美峰會開幕式上致辭。（新華社）

7月9日，中國公共外交協會聯合北京大學、中國人民大學主辦的視頻方式進行的論壇——中美智庫媒體視頻論壇舉行，傅瑩參加論壇​時做出上述表態。

據悉，出席視頻論壇的還包括中國外長王毅，美國著名外交家、前國務卿基辛格，澳洲前總理陸克文等人。

傅瑩在講話在講話中稱，觀察美國對華態度的演變趨勢，可以看到兩個方向上的推動力：

一股力量以華盛頓右翼和鷹派為主導，把中美關係持續推向對抗，持續推動「脱鈎」，他們對中美關係政策發揮的作用都是減號，把中美關係往對抗的軌道上推，且毫不猶豫，不考慮後果。聽任這股力量發展下去的話，中美關係進入惡性競爭的軌道恐怕難以避免。所以，中方面臨着如何作出回應的問題。他們往這個方向推，我們和他反抗、鬥爭的過程中，實際是在加快這一走向和對抗的節奏。 另一股力量是相對理性的，不主張放棄「有限接觸」，督促中方修正自己。這個方向看似理性，但是順此發展下去，不能排除美方會持續提高要價，將經貿、科技領域的「合規」壓力外溢到政治和安全領域。

傅瑩表示，未來兩國是繼續在同一個全球體系內解決分歧，還是分道揚鑣、剝離成為兩個相對獨立且又彼此連接的體系，各行其是？如果出現後一種情況，那也就意味着全球化的終結和現存體系的瓦解。「我們經常聽到歐洲、日本等國家對出現『中間地帶』表示擔心。」她說，大家都比較糾結，因為其他國家都不願看到中美分裂，不願世界分裂，不願選邊站隊。

傅瑩說，中美關係未來比較好的前景是形成「競合」關係，即大國良性競爭的新型關係，其中有競爭，但是可控，同時保持必要的合作。然而，目前美國官方層面這種意願比較弱。美國人非要說競爭，中國一開始不願意接受「競爭」的概念，希望主導面應該是合作，這是中國人希望的，這樣就能形成大國間的良性競爭關係。

「但問題在於，儘管中國有這樣的願望，我們面對的美國的政治決策者以及國會釋放的聲音是，他們不願意這樣去做。」傅瑩認為，「在今年美國大選結果出爐前的幾個月，美方對華態度很難有積極的改變。」

傅瑩說，中美關係未來比較好的前景是形成「競合」關係，即大國良性競爭的新型關係，其中有競爭，但是可控，同時保持必要的合作。（資料圖片）

那中國怎麼辦？傅瑩認為中國需要對未來中美關係發展做認真思考和設計，主動提出能夠維護中國根本利益、能夠解決美方合理關切、同時也符合世界和平發展大方向的選擇和方案。為此，她提出四點建議：

第一，中方應該不僅僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切。她說，採取主動，並不是說我們也要提出對抗，而是我們做出的選擇，或者主動做的一些事情，首先要維護中國的根本利益，同時也要考慮解決美方的合理關切，還要符合世界和平發展的大方向。

第二，剛才談到現在海上安全問題是比較令人擔心的。中國軍事力量、尤其是海軍成長比較快，必然會引起各方關注。大家都很關心中國海軍力量增長目的是什麼？你要在世界上發揮什麼樣的作用？所以，中國需要讓防衛政策和目標更加透明，尤其對海上的索求和利益邊界要更加清晰，使各方切實了解中國軍事安全的主張和底線，在此基礎上加強危機管控機制建設，避免發生誤判。

第三，面對後疫情時期的世界，需要儘可能多地開展協商，協助各國解決問題，多做「加法」，多「賦能」，承擔合作型大國的責任。實際上，雙方雖然關係緊張，「但據我了解，專業界的協商、對話非常重要，我們一定不能阻礙他們，政府一定要擺出積極的態度來。」傅瑩說，在全球層面，中美合作應該是全世界非常期待的，中美應該早一點開始探討這個問題。

第四，要增強中國的國際形象，樹立自己的形象意識，讓世界多了解中國的真實情況和中國人的想法。「我們有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易着急，其實這個很大程度上還是因為對中國的不了解，我覺得這方面還可以多做一些努力。」

關於美國是不是衰落，傅瑩表示，美國現在有很多困難，無論是美國國內還是美國和世界的關係都處於調整階段，它能不能調整，能不能恢復起來，這是美國自己的事，這不是別的國家說什麼能決定的。同時，中國國內也面臨非常嚴峻的任務，要實現「兩個一百年」，今年要完成脱貧攻堅，還在制定「十四五」計劃，自身的任務非常繁重。

「中美兩國在國內都有非常重的任務，我們沒有必要相互「踩」對方，各自解決好自己的問題，同時相互合作，從積極的角度去幫助世界，這是兩國應有的姿態。」傅瑩最後表示。

中國外長王毅說：「中國不會也不可能變成另一個美國。」圖為5月22日，王毅在北京人民大會堂主持新聞發佈會。（AP）

中國國務委員、外交部部長王毅在上述論壇上表示，王毅中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰。美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人。

他在致辭中稱：「當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣泄和麥卡錫式的偏執。美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。王毅說：「這個世界不應非黑即白，制度差異也不應導致零和。中國不會也不可能變成另一個美國。」「中美雖然社會制度不同，但完全可以並行不悖，和平共存。」