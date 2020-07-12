巴士墮湖21死｜司機因公房被拆報復社會　飲酒後蓄意駕車衝入湖中

貴州安順上周二（7日）發生嚴重交通事故，一輛載有37人的巴士行駛途中突然加速墜入湖中，造成21人死亡，15人受傷，死者包括52歲司機張包鋼。 安順警方周日（12日）發通報表示，張包鋼是因生活不如意和對拆除其承租公房不滿而蓄意報復社會。通報又指張包鋼當日駕駛時曾飲白酒。

▼ 圖輯｜貴州巴士墮湖事故現場 救援人員水上搜救（按圖放大）

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綜合安順警方及安順市人民政府新聞辦公室通報，張某鋼（即張包鋼）案發時是安順市公共交通總公司一名司機，2016年離婚，租住其姐姐女兒的房子，常感嘆家庭不幸福。張包鋼在西秀區柴油機廠（後更名為西秀區釀造機械廠）工作時，獲分發一套40平方米自管公房，其產權屬單位所有，張包鋼為自管公產承租人，但張包鋼長期不在該房子居住，由張包鋼的姐姐將房子轉租他人。

該房子後來被納入西秀區釀造機械廠棚戶區改造項目，項目指揮部與張包鋼先後接觸3次，其餘多次由其姐姐代表商談。至今年6月8日，張包鋼與西秀區住建局簽訂《自管公房搬遷補助協議》，協議補償7.3萬元（人民幣，下同），但張包鋼未按規定註銷水電戶頭，未領取補助款。此外，張包鋼另外申請了一套公租房，但未獲得。

張包鋼生前所在的住所被警方貼上封條。（財新網）

對房子將被拆除感不滿 駕駛時飲白酒

至本月7日上午8時30分，張包鋼到其承租的房子，見房子將被拆除，其後致電政務服務熱線，對申請公租房未獲得且所承租公房被拆除表示不滿。張包鋼9時多在住處附近買了白酒和飲料，及後將白酒裝入飲料瓶，然後用黑色膠袋帶著前往交接班。他又通過微信語音聯繫其女友，流露出厭世情緒，並在駕駛時趁乘客到站上下車時，飲用了飲料瓶中的白酒。結果在中午時行駛至西秀區虹山水庫大壩時，先是降低車速，閃避來往車輛，其後突然轉向加速橫穿5個車道，撞毀護欄，衝入湖中。

▼事故片段｜貴州巴士衝破護欄墮湖▼

警方對張包鋼的屍體解剖，證實張包鋼溺水死亡，未發現致死性疾病，在其胃內容物、心血、尿液等檢出乙醇，排除安眠鎮靜類、抗精神失常類、毒品等常見毒藥物。從現場提取的飲料瓶中，檢驗出含乙醇成分的液體200毫升。

通報又指，張包鋼因生活不如意和對拆除其承租公房不滿，為製造影響，針對不特定人群實施危害公共安全個人極端犯罪。至於早前網傳張包鋼的女兒因高考失利投湖自盡，通報指張包鋼沒有女兒，但與前妻育有一子，今年25歲。

▼ 圖輯｜貴州巴士墮湖事故現場（按圖放大）

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安順市人民政府新聞辦公室指，調查組將進一步深入調查，房屋拆除和接訪接訴過程中如有違法違紀行為，將依法依紀嚴肅處理。

（綜合報道）