內地洪災｜部分站點水位超1998年　水利部：防洪體系較完備能應對

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。7月4日以來，中國已有212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超過保證水位，19條超歷史紀錄。太湖持續超警戒水位狀態。 對於一些河流站點出現超過1998年洪水的水位，水利部水文情報預報中心主任孫春鵬表示，已建成較完備的水利防洪工程體系，即使發生1998年那樣的洪水，也有能力應對，提供有力的水利安全保障。

鄱陽縣圩堤漫潰，目之所及汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓。（中新社）

國家防汛抗旱總指揮部周日（12日）將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，水利部亦將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。就在當日0時，鄱陽湖標誌性水文站星子站，湖水突破了有水文紀錄以來的歷史極值。江西省防汛抗旱指揮部11日將防汛應急響應緊急提升至最高級別Ⅰ級。

受持續強降雨影響，11日8時至12日8時，長江流域內有13站超歷史最高水位（其中12站位於鄱陽湖湖區及尾閭）、11站超保證水位、88站超警戒水位，主要分布在長江中下游幹流、鄂東北水系、洞庭湖、鄱陽湖湖區及水系、雅礱江上游、大渡河上游、下游支流水陽江、巢湖等。

+ 3 + 2

長江水利委員會預測，未來2到3天，長江中下游各江段將迎洪峰，洪峰將相繼通過中下游幹流各個江段，漢口、九江、大通等主要控制站的洪峰水位均將位居歷史前列。

27省份3789萬人次受災 141人死亡失蹤

此外，水利部在今日（13日）國務院政策例行吹風會上介紹，6月以來，全國共有433條河流發生超警以上洪水，其中109條河流發生超保洪水，33條河流發生超歷史洪水。目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處於超警狀態。

應急管理部在會上表示，有27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失蹤，倒塌房屋2.8萬間。累計緊急轉移224.6萬人次。

▼ 相關圖輯｜湖北洪湖新一輪暴雨 解放軍500名官兵搶險救災（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

（新華社）