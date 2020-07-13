【中印衝突】高原備戰　中國15式坦克對印三大優勢

雖然中印兩國軍隊逐漸脱離接觸，但邊境局勢仍存在許多不確定因素。在此背景下，解放軍裝備的15式輕型坦克高原演訓畫面公開，引發關注。

7月12日，央視軍事頻道視頻顯示，15式輕型坦克在高原接連發射火炮。同時，據解放軍西藏軍區一位營長介紹，15式輕型坦克在高原作戰有三大優勢：一是15式輕型坦克態勢感知能力更強，能精確顯示戰場情況；二是其通信操作更智能簡便，能實現車組乘員信息共享；三是15式輕型坦克裝備的火控系統，大幅提升其作戰能力。

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15式輕型坦克重35噸，主要用於山嶽叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。在2019年發佈的《新時代的中國國防》白皮書中，15式輕型坦克被列入解放軍主戰裝備。同年的國慶70周年閲兵式上，該型坦克首次實裝公開亮相。

除上述優勢外，央視《軍事科技》節目曾指出，15式輕型坦克這種輕量化的設計可以轉化為軍事部署上的便利。據稱，利用中國大型運輸機運-20的運載能力，1架運-20可以裝載2輛的15式輕型坦克，實現7,800公里的遠程部署。值得注意的是，這個投送距離已經接近了運-20目前的最大航程，這裏提出7,800公里的投送數據應該是轉場距離。

另外，15式輕型坦克較中國99式主戰坦克輕20多噸，但發動機功率接近遠重於它的99A坦克，且配備新型彈藥既可穿透坦克裝甲，又可以穿透1.5米的鋼筋混凝土工事。

對於15式輕型坦克信息化能力，中國兵器首席科學家、15式輕型坦克的總設計李春明也曾公開表示：「15式輕型坦克歷經10年研發，是信息化裝備時代的坦克代表。」

還有分析指，15式輕型坦克車內裝備中國新一代信息化系統，其炮塔四周的全景光電和吿警裝置在健全的戰場偵察體系的配合之下，15式輕型坦克既是偵查節點，又是火力節點。

近來，中印兩國已採取措施緩和局勢，印度政府消息人士稱，兩軍部隊此前已在加勒萬河谷（Galwan Valley）完成撤退並建立了緩衝區。中國外交部發言人趙立堅於7月9日表示，「目前，中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷等地區已經採取有效措施，脱離一線接觸。」

但《印度斯坦時報》（Hindustan Times）7月10日題為《莫迪如何捕捉到中國虛張聲勢》的文章指出，目前從拉達克（Ladakh）到阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）一線，印中各自三師、三萬人軍隊仍在緊張對峙。

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此外，印度正尋求增加其武器數量，印軍還在實際控制線（LAC）沿線加速修建道路，中印邊境僵局仍難解。

對於當前局勢，中國駐印度大使孫衛東7月10日發表視頻談話，強調中印要做夥伴，不要做對手；要和平，不要衝突；要合作共贏，不要零和博弈；要信任，不要猜忌；要前進，不要後退。他指出，中印雙方應妥善處理分歧和敏感問題，克服當前中印關係面臨的挑戰，推動兩國關係重回健康穩定的正確軌道。