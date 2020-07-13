內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。有內地專家指出，由於內地中小河流沒有專門的流域管理機構，而且中小河流同時由各個地方政府負責管理，導致中​​小河流的防洪工程許多不成體系，因此容易成為高風險區域，並警告要提防出現「小堤大災」。

鄱陽縣圩堤漫潰，不少房屋已淹沒至一樓。（中新社）

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《新京報》12日（周日）報道指，國家減災委員會專家委員會專家、中國水利水電科學研究院前副總工程師程曉陶表示，中國目前除了七大流域有流域管理機構，負責流域的防洪規劃，協調上下游、城鄉間的利害衝突關係等外，中小河流都沒有專門的流域管理機構。

程曉陶進一步稱，由於中小河流往往涉及多個行政區，並由地方政府負責管理，導致中​​小河流的防洪工程許多不成體系。「中小河流的堤防大部分是土堤，上游缺少大型的控制性水庫。所以，今年的防洪壓力，目前更多體現在中小河流上，是洪災多發重發的高風險區域。」

程曉陶提醒，當局要加強防守巡查、水文監測和洪水預報，以及加大對中小河流治理力度等，防止出現「小堤大災」。

水利部在13日（周一）在國務院政策例行吹風會上表示，6月以來，全國共有433條河流發生超警以上洪水，其中109條河流發生超保洪水，33條河流發生超歷史洪水。目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處於超警狀態。

應急管理部在會上表示，有27省（區、市）3789萬人次受災，141人死亡失蹤，倒塌房屋2.8萬間。累計緊急轉移224.6萬人次。

（《新京報》）