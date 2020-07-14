掃黑除惡│涉官商勾結侵吞鉅額國有財產　陳一新督辦北京高福新案

繼2019年11月赴湖南實地督辦「操場埋屍案」後，近日中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在北京市督辦高福新案。陳一新要求「堅決查深查透，確保把高福新案依法高質高效辦成鐵案」。

高福新案是一起「官商勾結」侵吞鉅額國有資產的典型案件，是一起時間跨度近20年、涉及面廣的複雜案件。官方將其定為「中國全國掃黑辦在北京市掛牌督辦的大要案」。北京市委書記蔡奇曾3次聽取匯報並作出批示。

公開信息顯示，高福新生於1973年，是北京密雲地區房地產開發商，北京警方2019年11月曾對高福新等4人懸賞追逃。（網上圖片）

中央政法委員會機關報《法制日報》曾發表文章稱，掃黑除惡專項鬥爭的必要性和迫切性不容忽視。自中共中央2018年1月下發開展掃黑除惡專項鬥爭的通知後，諸多駭人聽聞的案件浮出水面。

其中，湖南省懷化市警方在掃黑除惡專項鬥爭中查獲的「埋屍案」最受輿論關注。案件的蹊蹺、血腥、離奇，以及驚悚、駭人聽聞均可謂曠世罕見。

2019年6月20日凌晨，湖南省新晃縣公安局在新晃縣某學校跑道內挖出一具遺體，摸索出一個16年前的命案。11月26日，19名涉案公職人員被處理。12月17日至18日，「操場埋屍案」一審宣判，杜少平犯故意殺人等罪被判死刑。12月30日，「操場埋屍案」時任校長黃炳松獲刑15年。

2020年1月10日，「操場埋屍案」二審宣判，維持原判。1月20日，湖南省懷化市中級人民法院對杜少平依法執行死刑。4月3日，「操場埋屍案」相關公職人員瀆職犯罪案二審維持原判。

湖南操場「埋屍案」和此前揭露出的雲南孫小果案再次說明，「每一個黑惡勢力背後必然都有『保護傘』、關係網」。

中共政法委員會機關報《法制日報》刊文表示，掃黑除惡必須與「打傘破網」緊密結合起來，必須與反腐敗、基層「拍蠅」緊密結合起來。這樣才能真正打掉黑惡勢力，也才能「真正給黨和人民一個交待」，這是「掃黑除惡中央督導的主要內容，彰顯了中央掃黑除惡的決心。」