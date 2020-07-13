網信辦開展未成年人暑期網絡整治　嚴打誘導飯圈互撕及應援打榜

据國家網信辦網站13日（周一）消息，國家網信辦即日起開展為期2個月的「清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治。 整治內容包括重點整治誘導未成年人無底線追星、飯圈互撕（粉絲圈子之間對罵）等價值導向不良的信息和行為。嚴厲打擊誘導未成年人在社交平台、音視頻平台的熱搜榜、排行榜、推薦位等重點區域應援打榜（推高偶像的排名）等行為。

出演劇集《陳情令》走紅的內地男星肖戰，早前遭粉絲舉報同人文作者而反被抵制，讓「飯圈文化」度引起重視。（微博@肖戰工作室）

這次專項行動清理整治以下七方面問題。第一，整治學習教育類網站平台和其他網站的網課學習版塊生態問題。嚴禁網課學習相關頁面推送網絡遊戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關的不良廣告信息。

第二，整治網站平台少兒、動畫、動漫等頻道的不良動畫動漫產品。嚴格甄別下架改編自經典動畫作品的「兒童邪典片」（以卡通人物包裝成為血腥暴力或軟色情等內容的動畫或真人小短片）。堅決清理包含淫穢色情圖片、文字的「腐文化」、「二次元」動漫作品。排查渲染校園戀情、校園霸凌、拜金主義、封建迷信等導向不良的自製劇、網劇產品和用戶上傳內容。

網信辦稱要整治「兒童邪典片」。（資料圖片）

第三，打擊直播、短視頻網站平台存在的涉未成年人有害信息。整治戀童、虐童等對未成年人實施猥褻性侵的有害信息。清理色情低俗、血腥暴力、恐怖迷信等有害信息。

第四，密切關注即時通訊工具和論壇，嚴防危害未成年人身心健康的有害信息蔓延。全面巡查甄別「藍鯨死亡遊戲」、「死亡窒息」、「心跳文學社」等誘導青少年自殘自殺的群組。嚴格處置引誘未成年人參與涉黑組織、封建迷信組織、教唆未成年人犯罪的帳號。清理整治涉未成年人網絡貸款、網絡詐騙的信息和帳號。

第五，整治青少年常用的瀏覽器、輸入法等工具類應用程序惡意彈窗問題。打擊誘導用戶點擊、跳轉至淫穢色情、賭博詐騙等有害頁面的行為。

大批飯圈女孩在機場追星。（網上圖片）

第六，整治誘導未成年人無底線追星、飯圈互撕等價值導向不良的信息和行為。打擊誘導未成年人在社交平台、音視頻平台的熱搜榜、排行榜、推薦位等重點區域應援打榜、刷量控評（刷流量及控制評論）、大額消費等行為。整治明星話題、熱門帖文的互動評論環節煽動挑撥青少年粉絲群體對立、互撕謾罵、起底等行為。清理宣揚攀比炫富、奢靡享樂等不良價值觀的信息。

第七，整治網絡遊戲平台實名制和防沉迷措施落實不到位、誘導未成年人充值消費等問題。

（中國新聞網）