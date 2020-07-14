【新加坡大選】習近平同李顯龍通電話：將繼續給予新方堅定支持

新加坡大選早前結束，總理李顯龍領導的人民行動黨取得國會三分二控制權繼續執政。 國家主席習近平7月14日（周二）同李顯龍通電話，祝賀李顯龍帶領人民行動黨在近日全國大選中獲勝，又指中方將繼續給予新方堅定支持。

↓↓↓想看更多新加坡大選投票情況，請點擊放大觀看：

+ 9 + 8 + 7

習近平又稱，中方願同新方一道，支持國際社會團結抗疫，支持世衛組織更好發揮作用，共同構建人類衛生健康共同體。

習近平強調，疫情發生以來，中新兩國政府和各界互施援手，兩國率先建立必要人員往來「快捷通道」，合力推動地區供應鏈產業鏈暢通。習近平指，要用好用足「快捷通道」，為兩國復工復產提速，助力兩國經濟發展。雙方要深化共建「一帶一路」合作，把「陸海新通道」和第三方合作做得更好。中方將繼續深化改革開放，改善營商環境，希望新方為中國企業在新經濟活動提供良好條件。中方願同新方一道努力，排除干擾，共同維護好地區和平穩定。

李顯龍表示，新方願同中方密切高層交往，加強各領域、雙多邊交流合作。新方期待同中方加強疫苗研發和藥物等方面合作，繼續用好「快捷通道」，建設好「陸海新通道」，穩步推進復工復產，促進經濟恢復發展。新方願同中方共同維護自由開放貿易，確保地區供應鏈產業鏈暢通，歡迎中國企業積極參與新加坡經濟建設。李顯龍又對近日中國江淮流域發生洪澇災害表示慰問。

（央視網）