方方日記｜聲援梁豔萍引爭議　東京大學學者撤回公開信並致歉

內地作家方方早前出版描寫湖北疫情的《方方日記》，在網上引起爭議。湖北大學教授梁豔萍在網上發文力挺方方。不過，此後梁豔萍被人起底，指她支持港獨並曾質疑南京大屠殺死者人數。 梁豔萍其後遭校方處分，但近日有消息指日本東京大學有學者向湖北大學致公開信，要求恢復其名譽，引發關注。但不久後，東京大學相關學者緊急撤回公開信並致歉。

7月14日，公開信其中一名署名人吉田寬在Twitter發文表示，他們已經撤回了公開信並向湖北大學發去致歉信。

涉事教授梁豔萍經常在微博發文，其微博認證為文學批評家、湖北大學文學院教授、博士生導師，日本東京大學美學藝術學研究室客座研究員。梁豔萍被指發表諸多不當言論，湖北大學於6月20日決定給予梁豔萍開除黨籍和記過處分，並取消其研究生導師資格，停止教學工作。

對此，曾與梁豔萍有學術交往的東京大學三名學者6月26日聯名向湖北大學校長發公開信，請求湖北大學為梁豔萍恢復名譽。他們在公開信中稱，梁豔萍的言論是「發自於真實的愛國情感」，「從國際的、人道主義的角度看，應被讚賞，完全不應該被非難」。同時，信中還稱，「祈禱梁豔萍的名譽能早日得到恢復」。

梁豔萍2012年在微博談及南京大屠殺事件時的相關言論。（微博@漫遊者粒子）

這封公開信也迅速引發中國網友關注。有網友在吉田寬Twitter下吿知梁豔萍此前在社交媒體上極力美化日本侵略戰爭，並配有梁豔萍相關言論截圖。對此，吉田寬回覆，「十分感謝吿知，我們將重新考慮此事。」

梁豔萍悼念在香港反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂。（網絡圖片）

梁豔萍微博帳號名為「漫遊者粒子」。她被檢舉曾發布多條「錯誤言論」，如她在2019年11月8日發文悼念在反修例運動中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂，祝他「一路好走」；同年10月5日，梁豔萍發表一張戴著黑帽黑口罩的自拍照，也被解讀為聲援香港示威者；此外，梁豔萍還曾質疑南京大屠殺死亡人數，她稱：「你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？」

梁豔萍上述言論曝光後，在內地網絡引發軒然大波。有輿論要求校方對其做出開除處理，並指「梁豔萍這樣的教師還未被清除出教師隊伍，簡直是笑話」。不過，亦有聲音稱，梁豔萍的言論沒多大問題，倒是覺得有些網友大搞「文字獄」。