新冠肺炎｜停近半年後內地恢復跨省旅行團　旅遊平台搜索量增5倍

因應新冠肺炎疫情，內地跨省旅行團自1月下旬全面停止。文旅部辦公廳今日（14日）印發《關於推進旅遊企業擴大復工復業有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），宣布恢復跨省（區、市）團隊旅遊。

武漢夜市在五一假期的盛況（點圖放大）：

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《通知》表示，各省（區、市）文化和旅遊行政部門在做好疫情防控工作的前提下，經當地省（區、市）黨委、政府同意後，可恢復旅行社及在線旅遊企業經營跨省（區、市）團隊旅遊及「機票+酒店」業務。中、高風險地區不得開展團隊旅遊及「機票+酒店」業務。出入境旅遊業務暫不恢復。

《通知》強調要調整旅遊景區限制人流措施。旅遊景區要繼續貫徹落實「限量、預約、錯峰」要求，接待遊客量由不得超過最大承載量的30%調至50%。在嚴格落實各項防控措施的前提下，採取預約、限流等方式，開放旅遊景區室內場所。

河南清明上河園景區的工作人員早前手舉提示牌，提醒遊客在遊玩中保持距離。（中新社）

內媒報道指，攜程平台的數據顯示，在該消息發布後，攜程平台上度假、酒店、民航等各個板塊搜索量迅速攀升，國內跟團遊、自由行瞬時搜索量相比開放前暴漲5倍，攜程旗下7千多家門店的諮詢量爆棚，上海人民廣場攜程旅遊門店的負責人稱，《通知》發布後，他的座機電話和手機訊息幾乎就沒有停過。

攜程已準備好約12萬條各類跟團遊、自由行、主題遊等產品準備上線。從平台準備的首批產品看，私家團、精緻小團、高端團等成為主要形式，以滿足遊客私密出遊的需求。

據去哪兒網數據顯示，7月份有關暑期的機票搜索量較6月中下旬增長4倍，其中北京地區機票搜索量比6月中下旬增長9倍，是全國增幅最大的城市。攜程大數據顯示，7月和8月將相對性地迎來一波持續性的出行高峰。

（綜合報道）