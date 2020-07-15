【觀察】虛幻的「台日升溫」　台灣防疫神話會變笑話嗎？

據日本《朝日新聞 》7月13日的報導，日本正考慮鬆綁外國的商務人士入境，第1波將與越南、泰國等4國磋商，而第2波將與台灣等10國磋商。據日媒報導，日本首相安倍晉三指示，要優先對台灣鬆綁入境。

而台灣社會和媒體紛紛以此做為台日關係再度升溫的徵兆，事實上，一直以來台灣政府便時常給予日本滿滿的善意，例如蔡英文於7月5日在推特上分別以中文和日文表達對日本九州水災的慰問，而日本首相安倍晉三則於次日對此作出回應，以俗話「患難見真情」來形容台日關係，並表示「本人心中充滿了感激之情，謝謝各位。」

蔡英文7月5日發布Twitter對日本水災表示慰問。（Twitter）

從日本有意開放台灣商務人士入境，除了政治表態之外，仍然有務實的經濟考量，代表日本即便在新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響下，仍然希望日台的貿易合作能夠更加緊密。

據世界經濟資訊網資料顯示，日本2019年的GDP總量約為5.21萬億美元，而2019年台灣從日本出口的金額達232億8,000萬美元，而進口的金額則達440億3,000萬美元，總值約占日本GDP的1.29%。雖然台灣的經濟占比不高，但台灣對日本的貿易逆差達207億5,000萬美元，因此對日本來說仍然是「多多益善」。

外界也有觀點認為，日本對台灣釋出的友好善意，將有可能遭到中國大陸的抗議和反制。對比之下，大陸2019年對日本進出口則為2.17萬億美元，約占日本GDP的41%，順帶一提，2019美國對日本進出口則為2,182億8,900億美元，約占日本GDP的4%。因此，日本如果在兩岸官方充滿敵對意識的情況下，尋找到中日台的三角平衡顯然需要高度的政治智慧。

台灣行政院長蘇貞昌此前曾表示，台日沒有正式邦交，但這些年來經外交人員努力，「非常的有進步，這是事實。」（中央社）

此外，日本仍然處於疫情尚未控制的階段，因此日本對外界表示要鬆綁入境的訊息很可能單純是政治表態和宣傳，如果各國從防疫的角度考量，或許並不會認同日本的解禁措施。日本厚生勞動部在7月13日的公告顯示，當日新增新冠肺炎確診人數達411人次，而首都東京則有119人確診，而前日確診人數達386人，東京則有206人感染，從人數和趨勢來看，都無法說疫情已經完全得到控制，也無法判斷疫情還有多久能夠消停。

7月13日，日本經濟大臣西村康稔對媒體表示，「如果病例進一步增加，可能會宣佈緊急狀態」。這意味著日本政府對於疫情並沒有抱持十分樂觀的態度。

而對台灣來說，應該分清楚日本的解禁邀請是一種政治表態或是務實考量，如果是前者，台灣人或許還對這種虛幻的台日升溫感到「一笑置之」，如果日本是真心希望台灣人到日本進行商務合作，在日本疫情尚未消停的情況下，台灣在防疫工作上務必得格外小心。台灣的防疫神話不能因為日本疫情而受到影響，否則將使得神話破滅反成為國際笑話。