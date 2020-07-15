民主派初選｜官媒：戴耀廷帶頭奪權　初選是「黑暴、攬炒」變種

立法會選舉將於9月展開，民主派日前結束初選。繼中聯辦及港澳辦譴責泛民破壞選舉公平、非法操控選舉後，官媒《新華社》周三（15日）也發表評論文章批評這次初選，指民主派圖謀「奪權」，必須依法查處。

巿民到民主派35+初選票站投票。（資料圖片／李澤彤攝）

文章稱，國家憲法和香港基本法共同構建的特區憲制秩序下，香港選舉制度中從未有過所謂全民「初選」這一程序，因此「初選」投票不具有任何法律基礎，其形式、過程及結果均不為香港選舉法律所承認。

文章分析，「初選」的幕後操盤者擺明是想借「民主」之名，行私相授受、「配票篩選」之實，通過操弄所謂「民意」來干預、操控選舉，侵犯其他參選人的合法權益，設置欺騙市民的騙局。

文章指，此次「初選」不是一些人口中所謂的「自發行為」，而是有明確的政治目的，是「黑暴」「攬炒」的變種。文章更點名批評「初選」的核心策劃者和組織者戴耀廷是反中亂港分子，稱其一開始就將此次行動定義為「奪權」的重要步驟。

從戴耀廷設計的「奪權三部曲」到其後的「真攬炒十步」，明目張膽地提出反對派在贏得立法會過半議席後，以全面否決特區政府的財政預算案為手段，癱瘓特區政府運作，以實現所謂「真攬炒」。舉辦非法「初選」的根本目的，就是要通過「配票」實現立法會選舉議席過半的目標，進而篡奪特區管治權。 新華時評

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文章批評，反中亂港勢力一方面在街頭製造「黑暴」圖謀使香港「變天」，另一方面在體制內展開「攬炒」式奪權，其最終目的就是把香港變成一個滲透顛覆國家的基地、一枚遏制國家發展的「棋子」。對於他們的險惡用心和肆意妄為，中央和特區政府不可不察、不可不管。

文章最後又提及港區國安法，指國安法的公布實施開啟了香港社會變亂為治的重大轉折。「立法會承擔重要的憲制性職責，絕不允許外部勢力以任何形式插手干預立法會選舉，絕不允許反中亂港分子以任何旗號篡奪特區管治權。香港各界應堅決支持特區政府深入調查、依法查處相關事件，珍惜今天來之不易的企穩向好局面。」

是次初選由戴耀廷牽頭舉辦。戴耀廷回應稱，希望中央政府能看見參與投票的61萬香港人，只是以和平理性的方法去表達想法。（資料圖片）

港澳辦早前也於周二（14日）發表聲明，嚴厲譴責民主派非法操控選舉，是對《基本法》及國安法的公然挑戰，支持港府及中聯辦的嚴正態度，並依法查處有關違法行為。港澳辦也點名批評戴耀廷，指其是非法「佔中」的主要策動者、「港獨」主張和「真攬炒」的賣力鼓吹者，也是外國和境外勢力在香港的政治代理人，又批評戴耀廷之流是製造香港亂局、禍港害民的罪魁禍首之一。

（新華社）