在美國看美國｜熱愛美生活終須離開　留學生畢業來港續「自由夢」

2020年如今已經過去一半，而這半年來的世界局勢可謂風起雲湧，世界霸主美國的社會、政治、經濟亦受到了強烈的衝擊：新冠肺炎疫情雖然在中國逐步受控，但在美國卻全面爆發，感染人數不斷上升，美國經濟深受影響，失業人數創歷史新高；另一方面，隨著5月美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛依德（George Floyd）因警員使用過度武力而死亡，種族問題就此引爆美國社會。 雖然近年來中美之間摩擦不斷，但兩國經貿乃至社會聯繫依然緊密：兩國外貿規模依然高達數千億美元，美國中國留學生數量超過30萬人，仍是美國最大的外國留學生群體。 那麼，面對今年上半年美國社會的巨大動盪，在美國留學、工作的中國人究竟有何感想？他們如何看待美國過去這半年的變化？這些變化又會如何影響他們的生活與思想？《香港01》就此採訪了部分在美生活的中國年輕人，請他們來談一談他們的所思所想。 本文為系列採訪的第六篇。

美國新冠肺炎疫情仍然不見好轉，香港近來也爆發第三波疫情，疾速新增數百宗病例，形勢不容樂觀。結束在美4年大學時光的Ethan，在疫情的暴風雪中展開了他的「三地隔離之旅」——在美國住處閉關數月後，他近日返抵廣東的家鄉，在酒店接受為期14日的隔離，8月緊接又要啟程來港，開始修讀他的研究生課程。

無論香港疫情是否會在近段時間內緩和，Ethan覺得，自己勢必會在香港經歷又一次隔離。面對接二連三的隔離，Ethan有些悶悶不樂，不僅因為在寥寥幾日前，他還躺在美國「大house」的後院草坪上曬太陽，如今卻鎖在小小客房，每天從窗外看到一樣的景色，每一天都很漫長。更重要是，他對「自由」有著強烈的渴望。

Ethan在隔離酒店望向窗外，每天都大同小異。（受訪者提供）

美國「放唔低但留唔到」 自由是「做喜歡的事情」

Ethan說，自己習慣了美國自由的生活方式，只要不危害他人，可以做任何自己喜歡的事情，而中國「Google、FB、IG都要翻牆使用好麻煩，進口野（嘢）都好難買」。他又說，與中國相比，美國照顧殘疾人的無障礙設施更加到位，讓他們也可以到處「走走看看」，這樣的細節可以反映美國對弱勢群體的關照。

他稱自己是「政治冷感」的人：「其實無論疫情或社會運動的爭拗，對我來講都還好，只要自己別惹到麻煩就好」。對於Ethan而言，自由更多地體現在上網、購物等方面的豐富度和選擇權，也就是生活中的一點一滴。

眷念在美時光：疫情下的開心和心酸

講起在美國的生活，Ethan滔滔不絕，稱他四年來過得很開心，即便在美國爆發疫情後，自己日常生活也沒有受到顯著影響。一方面，他早已習慣在家煮出多樣化的料理，不愁吃喝；另一方面，家中娛樂生活也很多元：在後院曬太陽、看書，唱卡拉OK，與室友聊天、喝酒等等。美中不足是，他以往很愛旅行，近年到過加拿大、英國、台灣等地，也回過內地和香港「快閃」，慨歎如今不能自由自在做「空中飛人」。

▼ 在美生活4年的Ethan早已習慣下廚餵飽自己（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

在美的生活雖然愉快，卻也有說再見的時候。Ethan是家中獨子，父母嫌他離家太遠不好，又認為他在美發展前途也不明朗，因此大學畢業後若繼續留美，就不再資助其開支，勸他畢業後就回家鄉。

Ethan並沒有與父母爭吵，他一面著手報考香港院校作為後備方案，一面仍然留意美國當地的招聘資訊，希望不靠父母也可以留下來工作。但今年3月開始，席捲美國的新冠疫情，成為Ethan決心離開美國的最後一根稻草——連他不分晝夜投了無數份履歷的台灣籍室友，亦沒能找到工作而悻悻然回鄉，讓Ethan覺得，沒有必要這樣耗下去了，「個人的發展還是要好過對一個社會的眷念」。

在美國的最後一段時間，他還是有些心酸不捨——已融入當地交際圈的他，因疫情而不能好好與每一個朋友道別，更不知何時與他們重聚。他唯有心心念念地想：「若未來積累到工作經驗，會爭取再回美國發展」。

▼ Ethan和美國女室友在家中草坪曬太陽（按圖放大）

寧願承擔代價也要選擇自由

而為何偏偏選擇報讀香港院校，而不是其他地方？他的理由不勝枚舉——家人接受他到香港待上幾年，因為香港離家近；香港是他的「文化故土」，自己從小看香港的電視節目長大，受香港電影和音樂熏陶；他常來港遊玩，熟悉這裏的生活方式；他有親戚身在香港，也有很多香港朋友，所以不會太孤獨……但最為關鍵和決定性的因素則是，他認為，香港同樣具備他嚮往的「自由環境」，而如果從美國畢業後直接回內地，他會「接受唔到」。

但自由不是沒有代價。美國成為全球最多確診及死亡個案的國家，當局也開始反省防疫措施強制力的不足。而大洋此岸的香港，在面臨新一波疫情的此刻，政府推出多項進一步「束縛自由」的措施，包括限制堂食、公共交通強制戴口罩等。個人自由與防疫成果似乎成為了你強我弱的互斥關係。

不過，Ethan認為，雖然限制公眾權利有助防疫，但美國「從來都不會、亦將永遠不會這樣做」，很多地方「不是政府說封鎖就封鎖」，公家與私家界線分明，人們既然決定不讓政府越界、插手，就必須自己管好自己，並為其行為承擔後果。非常謹慎卻仍舊感染的人，亦不能歸咎政府或制度，他們只是作為部分「運氣不好的人」，承擔了全社會集體價值選擇的代價。

▼ 美國有民眾不懼新冠肺炎疫情 繼續度假享受生活（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

Ethan舉例說，就好像美國可以合法持槍，背後有極為複雜的脈絡，若修法禁槍則將會帶來一連串動蕩，維持現狀的代價則是一些人死於槍殺，「但尚屬小概率事件，與車禍、天災而死的人有什麼區別呢？都是不幸運罷了」。

他又指，認識的美國人中，有將近一半並不把性命看得最重要，而是篤信「你只活一次（You Only Live Once, YOLO）」，只要當下活得開心就好，這用東方的視角解讀就是「瘋子、糊塗」，但其實不然，「美國高中以下全免費，就讀大學則很容易靠獎學金和貸款支撐，民眾接受教育程度很高，他們完全知道自己在做什麼」。Ethan在美國時，由於與當地人做朋友，一度也是深受啟發，疫情期間，雖然會注意外出戴口罩和個人衛生清潔，他不想過度壓抑社交生活，曾邀請幾個朋友來家中喝酒聊天，同住的美國白人女生每次都樂意參與，但台灣籍室友則戰戰兢兢，把自己鎖在房間不敢出門。

指示威暴力促使「重視訴求」

Ethan對於美國思維方式的認同，還體現在他對社會運動的觀感上。雖然他強調自己不參與政治，但他不介意別人「搞政治」：他沒有親身參與過美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，但卻時常對參與其中的友人給予鼓勵。

美國示威期間，不少店舖被破壞、搶劫，一片狼藉。（Reuters）

因為他認為，美國的這場運動訴求正當，反應美國社會根深蒂固的種族歧視問題，「中國沒有很多不同種族，所以中國人完全無法想象這種情況有多嚴峻」，但不意味著中國沒有種族歧視：「在廣州的白人朋友找房子，房東叮囑不可以帶黑人做客」；就算之前一些美國的州示威訴求獨立，他也認為很正常：「只是有人產生這些想法，若不具備現實條件，最終都會不了了之，政府不需要太在意」。

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Ethen指，雖然很反對示威中的暴力行為，但「沒有暴力，美國政府就很難給予足夠重視。自從有了暴力行為，警察才單膝跪地道歉」。他認為，暴力從來不是解方，但「美國誕生的第一天就暴力了」，暴力折射出促使當權者正視問題的途徑有多麼狹窄，「公眾認識到和平的遊行沒用，也無法撼動權力甚至掌握權力，他們便將目光投向暴力」，但他也說，美國示威中的許多暴力行為並不是示威者所做，而是一些趁機搞破壞的人，「我的朋友們都是去和平示威，沒有一個參與了暴力。」

他又表示，美國示威中的暴力程度更甚香港反修例運動：「香港至少唔會搶野（嘢），美國是直接入店搶野（嘢）」，而香港警察對示威者「更為強硬」：「可能我比較了解香港，美國起碼見到警察單膝跪地道歉，但香港唔會」。但他對於香港示威者連日「三罷」（罷工、罷課、罷市）就不予苟同。去年8月Ethan趁美國的大學放暑假，到香港與親友相聚，恰逢反修例運動高潮，這期間他經歷了「三罷」，港鐵癱瘓迫使他只能搭的士：「其實罷一天可以理解，長時間就真的會給一些有需要的市民帶來不便」。

相比美國的「大house」，Ethan需要花時間適應香港逼仄的住居環境。（資料圖片）

嘆港樓「細過美國客廳」 努力適應新生活

為來港讀書做準備，Ethan目前還在網上尋找住處。他在內地生討論區找人合租，有人聽到他是從美國回來，便流露出疑慮。他向對方解釋，自己在內地已隔離且做了核酸檢測，所幸獲得理解。只不過，他還未能確定自己來港的具體日期，因為想在家鄉多待上幾日，陪陪父母，而在家鄉的這段期間會否感到不自由？他笑稱「這幾天上網都是用VPN」。

在美國住慣了single house（獨立屋）的Ethan，雖然對香港這個「文化故土」有「天然的好感」，但也忍不住「吐槽」香港房子很小，「成個單位可能仲細過我哋喺美國個客廳」，而若在香港自己煮食，也貴過美國，兩邊的生活還是有相當大的落差。不過，他說會努力適應在香港的新生活，「慢慢就會習慣了」。