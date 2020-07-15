【三日內第二次】美軍E-8C「聯合星」飛機抵近廣東沿海實施偵察

美國本月頻繁派出軍機對中國抵近偵察，繼13日（周一）派出E-8C「聯合星」飛機從巴士海峽飛往廣東後，15日（周三）又派出E-8C「聯合星」飛機飛向廣東，是過去三天內第二次發生。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台發布消息指出，美軍E-8C「聯合星」飛機15日上午飛經台灣南部巴士海峽，正朝著廣東方向飛行。（Twitter）

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）15日在Twitter發布消息指出，美軍E-8C「聯合星」飛機15日上午飛經台灣南部巴士海峽，正朝著廣東方向飛行。

這是美軍過去三天內第二次派遣軍機抵近廣東沿海實施偵察。美軍E-8C「聯合星」飛機13日上午行經台灣南方巴士海峽並向廣東前進，在當日上午11時13分許與廣東的距離最近，為67.51海里（約125公里）。

官媒環球網指，E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。「南海戰略態勢感知計劃」平台稱，該機重點在於監視對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。（資料圖片）

美國近期對中國進行嚴密監控，美軍本月6、7、8日連續3天派出軍機對中國抵近偵察，6日是一架RC-135偵察機，7日為一架EP-3E電偵機，8日同為EP-3E電偵機，而三次任務中，美國軍機與廣東的距離分別為60.94海里（約112公里）、60.89海里（約112公里）及51.68海里（約95.7公里），有持續逼近之勢。

（綜合報道）