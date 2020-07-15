南海爭議｜中美較量升温　央視公開解放軍東風-26導彈戰備畫面

因貿易戰、新冠肺炎（COVID-19）疫情、南海爭議等問題，中美角力持續升温。在此之際，央視公開解放軍火箭軍近日演練畫面，引發關注。

央視公開解放軍東風-26導彈戰備畫面（點圖放大）：

據央視7月14日視頻顯示，解放軍火箭軍某導彈旅近日展開機動部署、精確佔領陣地、精準發射操作等多項訓練。視頻中，東風-26型彈道導彈（DF-26）出鏡。

中國軍方曾介紹，東風-26為核常兼備導彈，且具備打擊大型水面艦艇的能力。據稱，該導彈射程達3千公里至4千公里，是中國第一個射程可到達關島及關島美軍基地的常規彈道導彈，因此被網友冠以「關島快遞」或「關島殺手」的稱號。

東風-26於2018年4月26日正式服役，2019年1月23日，央視在節目中首度近距公開東風-26演訓、發射畫面。

美軍近來在南海動作頻頻。解放軍7月1日至7月5日在南海西沙群島海域演習，而美國尼米茲號（USS Nimitz）航母戰鬥羣和列根號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥羣7月4日也在南海展開演習。隨後7月7日和7月8日，美軍列根號還在南海海域和日本海上自衛隊舉行了聯合演習。

此外，美國國務院7月13日發表聲明，宣布正式反對中國在南海的一系列領土主張，稱中國在南海的領土聲索「完全不合法」。分析指出，美軍近來的動作已引起中國的重視與不滿，火箭軍此次演練不僅顯示了中國軍方的作戰能力，也起到了震懾某些勢力的作用。而在2016年，中國海軍三大艦隊在南海與美軍艦船對峙期間，火箭軍的數十枚導彈就曾「整軍備戰、引而待發」。

對於美軍在南海問題上的行動，中國外交部發言人趙立堅7月14日表示，「美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。」

中國駐美使館強調，中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益。