解放軍最新交付99A坦克有兩大改進　或被賦予新編號

解放軍陸軍裝備的99A主戰坦克備受外界關注。最新消息顯示，解放軍接裝的新版99A坦克有兩項改進，或被賦予新編號。

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央視7月10日報道了解放軍第81集團軍接裝全新主戰坦克的視頻，從視頻畫面可以看到，車長位置的高射機槍只有槍架、彈箱和對空瞄準鏡，卻沒有槍體。

對於這一副武器的變化，官媒《環球時報》7月15日報道指出，這可能是解放軍第81集團本次接裝最有趣的一點。中國兵器裝備集團有充足的機槍產能，99A坦克顯然不需要像印度「阿瓊2」主戰坦克那樣，被迫從俄羅斯進口機槍。因此，報道猜測，這個位置或是預留給遙控武器站。

據官方介紹， 遙控武器站是一種新型裝甲車輛輔助武器，可以有效提升戰鬥力。

在電子信息系統方面，報道稱，現代坦克不再僅僅是披堅執鋭突破防線的鐵傢伙，更是信息化戰場上的一個節點。坦克本身的通信和電子戰能力，車載計算機的處理能力，以及計算機的軟件設置和功能分配，都是裝備改進的重中之重。無論中國還是美國，都在通過不斷的研發和演習，對坦克軟硬件系統進行升級、改進和完善。

發動機壽命和傳動系統可靠性獲改進

此外，新版99A坦克或被賦予新編號。報道稱，最初服役的99A，在發動機壽命和傳動系統可靠性方面還是存在一定差距的。隨着科研攻關，這兩個問題逐步得到改善。目前99A坦克配用的柴油機壽命已經有了大幅度提高。更換了動力包的99A或被賦予一個新的編號。

報道還稱，在附加裝甲方面，99A的基本裝甲構型基本上不會發生變化。但外掛的反應裝甲卻是可以改變的。如果99A更換了反應裝甲盒，同樣可以賦予新的編號。但對於新版99A的命名，還需等待官方公布。

據悉，99A坦克是中國第一台信息化坦克，通過信息化實現了火力、防護力與機動力的倍增。99A坦克採用125毫米主炮，性能有極大提升，能發射彈種更多，威力更強大，密集度更高。首次炮口增加了覘視鏡，可快速校準炮口誤差，增加射擊的精確性。

99A主戰坦克的這些戰場優勢，也得到外界的認可。美國《國家利益》將99A坦克列為中國最致命的五種新裝備之首。德國《焦點》雜誌此前評選出的世界最強十大坦克排名中，99A坦克位列在德國「豹2」以及美國M1A2坦克之後，名列第三，超越同樣著名的俄羅斯T-90和英國「挑戰者2」。