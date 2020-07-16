中美角力｜美擬禁中共黨員及家屬赴美旅行　中國網民拍手叫好？

中美較量日漸白熱化，美國最新對華極限施壓是考慮對中共黨員及其家屬實施旅行禁令。而這在中國民間輿論場卻頗受「好評」。 據美國《紐約時報》7月15日報道，消息人士透露，美國政府正在考慮全面禁止中國共產黨員及其家屬赴美旅行，擬議中的總統公吿還可能授權美國政府撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證。

此舉一旦落地，被認為是美國再次對中國實施極限施壓。此前，美國在經貿、科技、媒體，以及新疆、西藏、香港、台灣等議題上頻頻向中國發難，引發中國強烈不滿，並做出反制措施。

對於美國特朗普（Donald Trump）政府的舉動，親自由派的《紐約時報》亦承認，如此廣泛的禁令將是自2018年中美兩國之間的貿易戰以來，美國對中國採取的最具挑釁性的行動，也將進一步毒害中美關係。不過，報道強調，上述制裁中共黨員的計劃細節尚未最終確定，而特朗普最終可能會拒絕該計劃。

對於美國的威脅，中國官方目前還未進行回應，但大概率如前幾次的制裁類似，會有反對的表態。然而，縱觀中國民間輿論，多數網民卻對此拍手叫好，理由是美國的舉動會推動中國共產黨更好的反腐，戲謔「特朗普是真正的川建國」，「反腐勇士特朗普，倡廉行動靠美國」等。

特朗普雖然頻頻向中國發難，但對中國來說，做好自己的事比強硬反制要明智的多。（新華社）

由於中美兩國間沒有簽署雙邊引渡條約和兩國司法體制不同，中國有大量的職務犯罪人員——多有中共黨員身份，或者其家屬攜帶大量贓款逃往美國，以躲避法律制裁。因此，美國一旦落實上述旅行禁令，那麼將會有中國職務犯罪人員被迫重返中國。而這對中國網民來說，自然是叫好之事。

當然，叫好是一方面，但中美之間的正常交流也會受到嚴重影響。因此，無論如何，中國官方都會極力反對美國的單方面的旅行禁令。

值得注意的是，這種美國極限施壓，又讓「川建國」成為中國民間輿論的焦點。近年來，當特朗普的決策被中國網民認為對美國毫無好處，反而有益於中國時，後者便以「川建國」諷刺特朗普是中國派去美國潛伏的「間諜」。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進還在5月21日在社交平台說，中國網民希望特朗普能夠連任美國總統，因為這樣才能以「建國」的身份來幫助建設中國。而這種調侃甚至被《紐約時報》所引用，後者曾在6月23日的評論文章《美國的特朗普，中國的「川建國」》中諷刺特朗普「似乎正在竭盡全力恢復一個國家的偉大榮光。只是那個國家不是美國。」