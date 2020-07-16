中科院合肥研究院近百名科研人員集體辭職　院方：沒錢人才就走了

中國科學院合肥物質科學研究院近百名科研人員集體出走，引起外界廣泛關注。對此，該院做出了回應。

據內媒《中國經營報》今天（16日）報道，近期，中科院合肥物質科學研究院多名科研人員集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制。

此前6月28日晚，合肥物質科學研究院一名中層幹部證實，已有90餘名科研人員辭職，均為中科院合肥研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）職工。

這名幹部表示，此事已經引起了領導曾的注意，目前正在調查離職風波背後的原因。

該中層幹部表示：「核所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，去年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」

至於人才流失的原因，其解釋稱：「核所原先是一個搞核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人才就走了。核所每年離職率是我們院最高的。」

不過，對於工資變動情況，核所另一名科研人員表示：「從我的角度來看，這兩年收入是平穩的。疫情發生之後，我的科研工作都忙不過來了，沒怎麼關注工資。」

另有消息稱，該所集體辭職事件的導火索，是院方強制為核所更換保安，核所科研人員認為自身權益被侵犯。

一名疑似核所職工的用戶在社交媒體上寫道：「院方不在任何提前溝通情況下拆門禁，還有不少保安巡邏，把研究所前後門鎖住，對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了。」

不過，上述中層幹部解釋稱：「我們6月15日去給核所換保安，交接時，幾十名科研人員衝過來，說不尊重他們，沒提前徵求他們每個人的意見。實際上，核所之前聘請的保安到期了，也不給人家續簽、不付錢。院長約談核所領導班子之後，說好6月15日更換，而且由院方付錢。」

針對上述猜測，7月16日，中科院合肥物質科學研究院回應稱，離職屬於「正常的人員流動」，並稱這種人員流動一直存在，辭職人員也都有自己的安排和去向。

工作人員表示，合肥物質科學研究院體量很大，是中科院下屬規劃最大的單位之一，辭職是部分職工個人選擇，「基本上都是到相關的技術成果投資公司去工作，都辦理了正常的辭職手續」。