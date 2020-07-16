網傳中國二季度GDP首次超越美國　專家：「概念沒弄清，瞎說」

國家統計局在周四（16日）公布最新經濟數據，中國上半年GDP按年下降1.6%，但第二季度按年增長3.2%，扭轉首季收縮6.8%的形勢，好過市場預期。 由於美國此前被預測第二季度GDP將會大幅下降39%至53%，一時之間內地網上流傳一種說法，指在此消彼長下，中國第二季度GDP將會反超美國，創下歷史紀錄。 不過官媒《環球時報》引述專家分析，中美核算GDP的方法有異，「超美」的說法是「概念沒弄清，就在網上瞎說」。

外界普遍預測美國第二季度GPD會大幅下降。（中新社）

報道指，網上的觀點認為，2019年第二季度美國GDP為5.36萬億美元。受疫情影響下，外界普遍預測美國第二季度GPD將下降38%。按此計算，今年第二季度美國GDP或低至3.32萬億美元，即約23.3萬億元人民幣。與此同時，2019年第二季度中國GDP為23.75萬億人民幣，由此今年第二季度中國GDP就能超越美國。

但報道引述專家指出，中國與美國核算GDP所採用的方式有所不同。中國是公布GDP的「同比」數據，美國則習慣將公布「環比折年率」。外界對美國經濟數據的預測，都是使用「環比折年率」。故此，今年第二季度美國實際GDP的同比增速應當在-10%左右，雖然仍是創下自1929年以來的最低值，但絕對沒有同比-30%如此誇張。

中國最新的GDP數據正逐漸好轉。（中新社）

根據已發布的數據，今年第一季度美國GDP為5.25萬億美元，同比去年增長0.3%，但環比數據（連續2個統計周期內的變化）為下降5%。國家信息中心首席經濟師祝寶良在受訪時指，中美核算方法不同，不能按此直接計算並對比。按同比數據，今年第二季度美國GDP下降幅度應該不會超過10%。按10%的下降幅度計算，美國GDP仍然維持在4.8萬億美元左右，即約30萬億元人民幣，仍遠高過中國。

科技與戰略風雲學會研究員陳經在受訪時亦稱，美國季度GDP增長率是「環比四次方放大」，所謂季度跌53%，相當於環比跌17%。縱使美今年第二季度美國GDP下跌十多個百分比，也不會少於中國。

報道最後更稱，炒作中國GDP超越美國是沒有意義，中國目前仍是一個「發展中國家」，如此炒作會授人把柄，使中國在國際上要承擔與實際發展水平不匹配的義務。

（環球時報）