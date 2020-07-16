山東膠州市民政局長墜樓身亡　官場再陷輿論旋渦

山東膠州近日發生一起官員墜亡事件，警方通報稱初步排除刑事案件，但具體原因還待調查。事件引發輿論廣泛關注。

7月16日，山東膠州市警方發布通報稱，2020年7月15日21時02分，膠州市北京路2號有人墜樓。經查，死者為當地民政局秦某某，系高空墜落身亡，初步排除刑事案件。目前，相關情況正在進一步調查中。

山東膠州警方對當地民政局官員秦某某墜亡事件的通報。（微博@膠州公安）

據內媒報道，警方通報的墜樓地點，膠州市北京路2號為膠州市行政服務中心，根據膠州市政府官網，民政局在服務中心內辦公。據公開資料顯示，2019年4月起，秦某某開始擔任膠州民政局局長一職，主持膠州市民政局全面工作，分管內審中心。 2020年初的新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作中，秦某某曾多次赴一線檢查指導工作。

警方通報後，此事迅速成為內地社交平台的熱點話題，因高考舞弊案備受關注的山東省也成為輿論關注的焦點。

一方面，輿論關注的就是該名官員的死因，有網友以其同事的口吻爆料稱，「該官員自感工作壓力太大，長期服用藥物與抑鬱症病魔作鬥爭，不幸的是最終跳樓自殺，我們深感惋惜。 ​」還有網友表示，「高官自殺，背後必有隱情，不可能是因為抑鬱症」。不過也有網友希望輿論不要隨意揣測，具體原因還需等待官方公布。

據公開資料顯示，2019年4月起，秦某某開始擔任膠州民政局局長一職。（網上圖片）

近段時間以來，內地官員非正常死亡事件頻頻發生。湖北荊門市委常委、市委秘書長廖明國7月8日下午在荊門市老市委大院墜亡。公安部門正在調查事件，政府已成立專辦組，暫時未有調查結果。

對此，有不少網友調侃「官員也是一個高危職業了」。還有分析人士表示，在內地高壓反腐的趨勢下，官員非正常死亡的舉動會引起外界的猜測和質疑，總會認為官員非正常死亡背後隱藏着「不可說」的政治問題。

另一方面，網友將關注點聚焦於山東省，該省此前連續曝出兩起高考冒名頂替事件，另有報道稱山東省近兩年內排查出242起類似事件。事件曝光後，其中一名遭冒名頂替的山東女子苟晶稱，她曾被當地相關部門要求刪除曝光此事的帖子，山東省因此備受輿論指責。

而在此次山東官員墜亡的報道下，評論中也不乏對山東省的負面評價。不過也有網友表示，「不應該簡簡單單的站在在道德制高點跟風去批判山東，在評論中『污名化』山東沒有什麼意義，而是需要山東省認真真的去挽回、補救他們的形象，不然這個『污名』會一直存在。」