【南海博弈】專家：中國設南海防空識別區　未必能打痛美國

中美南海角力升級，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發表聲明正式認定中國南海主張為非法。他15日進一步強調，凡認為南海主權主張遭到中國侵犯的國家，美國將予以支持。 有觀點主張，中國應盡快對美採取反制措施，或可考慮設立「南海防空識別區」。對此，中國南海研究院院長吳士存表示，對於是否宣布設立「南海防空識別區」是中國主權範圍內的事，但目前這樣做「未必能打痛美國」。

中國南海研究院是經中國國務院批准設立以南海為專門研究的官方智庫。《環球時報》日前就中美關係和南海問題採訪了該院院長吳士存。

南海研究院院長吳士存。（網絡圖片）

吳士存稱，美國國務卿蓬佩奧的聲明是美國南海政策最新的轉折點，表明美國完全在南海問題上放棄了中立政策。他表示，美國原來還有一塊「遮羞布」，儘管其主張所謂「中立」，但實際上已經選邊站了，這一次完全變了，美國在南海問題上已經完全站到其他聲索國一邊，與中國唱反調。

他並稱，中國目前在南海還不具備壓倒性戰略優勢的情況下，美國絕對要在這個地方「搞事情、做文章」。除了這次外交聲明，兩國軍事領域的博弈還會繼續下去。

《環球時報》提問稱，面對美國最近在南海的挑釁，中方可以採取什麼反制措施？中國會在南海啟動防空識別區嗎？對此，吳表示，雖然是否宣布南海防空識別區是中國主權範圍內的事，但目前這樣做「未必能打痛美國」，反而可能傷及某些東盟國家，影響中國與東盟關係，「這件事是否緊迫需要評估」。

吳士存說，在南海問題上，美國的「牌」還是有的，但中國現在在南海方向和南海問題上的優勢也很明顯。美國在南海影響力以及既有優勢逐步喪失，「這也是美國要在這個時候利用仲裁問題和中方較勁的主要考量。」他說，中國要保持定力，不能亂、急不得。有些事要看明白，「美國在實質性行動上不會有太多新招數」。

他認為，此外，中國要整合現有海上力量，着眼未來海上戰爭形態的變化，「做好南海形勢變壞的準備」，致力於透過能力建設形成威懾力，以達到「不戰而屈人之兵」的目的。